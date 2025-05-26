Причина иска исполнительной власти - обращения ТОО «БК-Строй». Компания разработала ПДП микрорайона Юбилейный, вторая очередь которого должна располагаться на месте одного из старейших в Костанае дачных обществ.

Освободить участок под трансформатором

И застройщик, и акимат на общественных слушаниях по проекту детальной планировки сообщали, что генеральный план областного центра изменился в 2020 году. В соответствии с ним на месте дач - многоэтажная застройка. Владельцы участков и строений на них резко против этого. В том числе и потому, что в домах, которые введены в эксплуатацию, как дачные, многие люди живут круглый год. Для акимата это не новость, подобная ситуация с проживанием сегодня почти во всех дачных массивах.

Однако ПДП нового микрорайона разработал коммерческий застройщик. По закону он с владельцами участков должен договариваться об условиях, на которых они освободят территорию. Но договориться не получается.

С 2021 года застройщик, ПК «Юбилейный», акимат, государственные учреждения регулярно встречаются в судах. Весной этого года рассматривались два иска, связанных с землей дачного ПК. А именно - участками, на которых располагаются здание правления, а также трансформаторная и насосная станции, то есть все, что делает возможным не только огородничество, но и проживание на территории кооператива.

Летом прошлого года департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области по обращению ТОО «БК-Строй» провел проверку в ПК «Юбилейный». Итогом ее стало предписание от 28 августа с требованием освободить участок площадью 0,0858 га (на котором как раз стоят трансформатор и офис правления) как принадлежащий государству. Либо «оформить его в соответствии с действующим законодательством до 28 сентября 2024 года». Тут же в отношении дачного кооператива был оформлен протокол об административном нарушении, ПК по нему заплатил штраф. И стал пытаться узаконить участки, находящиеся под названными выше строениями, но акимат отказывал.

22 октября 2024 года повторно проходили публичные слушания по ПДП 2-й очереди микрорайона Юбилейный. Первые из-за нарушения процедуры были судом признаны несостоявшимися. И вот на этих вторых слушаниях состоялся следующий диалог:

- Сейчас вопрос встал о том, что нас в ближайшее время отключат от света. Якобы наша трансформаторная подстанция принадлежит садовому обществу, как юридическому лицу, а земля, клочок два с чем-то квадратных метра, ему не принадлежит. И нам ставят условие - забирайте подстанцию куда хотите, раз у вас невыкупленная земля. Подскажите, нам ждать отключения? И что нам в такой ситуации делать - у нас проживают семьи с детьми, пожилыми людьми? - спрашивала Кристина КАРПОВА, на тот момент 7 лет живущая в своем доме на дачах.

- Если кто-либо нарушает ваши права - физическое лицо либо юридическое - обращайтесь в правоохранительные органы, - отвечала руководитель отдела архитектуры и модератор встречи Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - По поводу подстанции: ПК «Юбилейный» является юридическим лицом. Вам необходимо избрать председателя, который будет оформлять документы и приводить их в соответствие с законом. Если имеется объект (подстанция - «НГ») с зарегистрированным правом собственности, то в соответствии с нормами Земельного кодекса РК участок будет оформлен за данным объектом.

Но оформлены участки так и не были. При том, что акимат в Костаная в 2007 году легализовал сами указанные объекты и они находились на балансе дачного кооператива. В конце концов горакимат подал в суд на ПК, чтобы истребовать землю из «чужого незаконного владения».

Земля предоставлена бессрочно

Судья специализированного межрайонного экономического суда Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА в удовлетворении этого иска отказала. Учла то, что не учел проверяющий из департамента по управлению земельными ресурсами - наличие у кооператива акта на землю еще советского образца.



Представитель ответчика Арман АЛЬМАГАМБЕТОВ предоставил суду документы, из которых следует, что решением исполнительного комитета Кустанайского городского Совета депутатов трудящихся №236 от 22 апреля 1966 года выделено под коллективные сады:

- земельный участок пл.112,0 га в Северном промрайоне города между автодорогой Кустанай-Федоровка, базой саночистки и границами отвода территории гражданского аэропорта;

- земельный участок пл.100 га в Северо-западном районе между строящейся автодорогой в районе базы "Торгодежда", гражданским сектором аэропорта и территорией завода по ремонту дорожной техники.

Этим же решением установлена норма земельного участка, выделяемого гражданам под сад - не более 0,06 га.

Решением исполкома Кустанайского горсовета №427 от 26 июля 1967 года: организовать товарищество садоводов на добровольных началах для рабочих и служащих мясокомбината, завода химического волокна, "Нефтеснаба" и других организаций города, присвоить название товариществу садоводов «Юбилейный», отвести земельный участок под коллективный сад в 30.0 га в Северном промрайоне...

25 октября 1978 года городским отделом по делам строительства и архитектуры произведен отвод границ участка в натуре обществу садоводов «Юбилейный» площадью 30 га... В 1985 году садоводческому товариществу «Юбилейное» исполкомом горсовета депутатов выдан государственный акт на право пользования землей, согласно которому за «указанным землепользователем закрепляются в бессрочное и бесплатное пользование 30,3 гектаров земли в границах согласно плану землепользования. Земля предоставлена для сельскохозяйственных целей».

Проверяющий из департамента пояснил на процессе, что при проведении проверки председателем кооператива предоставлялись документы на землю, но он их не принял во внимание, поскольку они советских времен.

Но суд принял во внимание именно наличие государственного акта на землю, предоставленную в бессрочное пользование. Прокуратура дала заключение - в удовлетворении иска акимату отказать. Решение состоялось 24 апреля.

Конечно, оно может быть обжаловано. Однако, впредь доказывать, что ПК неправомерно пользуется государственной землей, будет сложно.

Сложилось исторически

Недавно коллегия областного суда поставила точку в еще одном споре дачников с государством.

В феврале 2025 года департамент по управлению земельными ресурсами привлек к административной ответственности ПК «Юбилейный» с взысканием штрафа в размере 393 200 тенге. Представитель ПК обжаловал постановление, но суд в первой инстанции проиграл.

За что штрафовали? ТОО «БК-Строй» обратилось в департамент по поводу размещения двух опор электросети на участках земли в «Юбилейном», принадлежащих государству. То есть иск, отчасти «родственный» предыдущему. Площадь участков: 0,00002249 га и 0,00000638 га.

- В судебном заседании достоверно установлено, что указанные опоры электрических сетей установлены на данной территории при образовании садоводческого общества в 1970 годах, - говорится в постановлении апелляционной коллегии от 20 мая 2025 года под председательством судьи Ерлика СЕРАЛИНА. - Потребительский кооператив «Юбилейный»... пользуется опорами электросетей как исторически сложившийся системой снабжения электроэнергией физических лиц, проживающих на территории потребительского кооператива... Факт того, что ПК «Юбилейный» установил данные опоры и занял государственные земли, чтобы обеспечить себя электроэнергией, ничем объективно не подтвержден и не доказан.

Сейчас на территории, где продолжает функционировать ПК «Юбилейный», часть земельных участков застройщиком выкуплена. Но на данный момент там своих домах там продолжает жить 81 семья.