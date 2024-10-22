Сегодня, 22 октября, прошло публичное обсуждение проекта детальной планировки второй очереди микрорайона «Юбилейный». ПДП многоэтажной застройки охватывает территорию, которая частично занята садовыми домиками. В них круглый год живет 100 семей.

Такую цифру называли сами дачники. Они пришли за час до начала слушаний, рассматривали в фойе ГШДТ (бывший Дворец пионеров) эскизы, выставленные на обозрение. Доклад архитектора проекта Павла ПЕТРОВА слушать не хотели.

«Другой бы ПДП нарисовал»

- Зачем нам рассказываете, что вы построите? Скажите, что будете делать с людьми, которые там живут? - звучали реплики из зала.

Несколько лет дачники стараются не допустить застройки территории своего общества, в том числе через суд. Но шаг за шагом ТОО «БК Строй», которое является и застройщиком, и разработчиком ПДП, продвигается к цели. Какова она?

- Построить современный, комфортный, благоприятный для проживания микрорайон, - говорил на слушаниях архитектор Петров, - будет школа на 1200 мест, 2 детских сада на 280 мест каждый. Этот ПДП, наверно, на данный момент один из самых крупных в Костанае. Площадь нового жилья планируется 462 тыс. кв. м, рассчитана примерно на 11 797 жителей, дома от 9 до 12 этажей, большие дворовые пространства, 3-метровые велодорожки, запланировано 6 многоуровневых паркингов. Мы в проекте сделали акцент на экологии, зелени, обратите внимание на сквер, который примыкает к улице Камшат Доненбаевой...

Дачники в ответ заявляли, что у них зелени хватает, обсуждать детали проекта не желали. Называли беззаконием и «маски-шоу» то обстоятельство, что в зале большая часть присутствующих - работники ТОО «БК Строй». Однако руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА пояснила, что отдел загодя размещал информацию о слушаниях в СМИ, так что любой горожанин может проявить к ним интерес и имеет право прийти.

- На нашей территории был скотомогильник. Как вы там строить собираетесь? - спросил участник слушаний Берик АКПАНБЕТОВ.

Курмангалиева ответила: есть официальный ответ ветеринарной службы о том, что скотомогильника там не было, следов сибириязвенного захоронения не обнаружено.

- Мы не согласны с этим ПДП. Были бы у меня деньги - я бы сам другой нарисовал. Мы хотим, чтобы нас к городу просто присоединили, - продолжил мужчина. - Живем там социально уязвимые, ничего у вас не просим, только чтобы нас не трогали. Является данный участок садовым обществом, пускай так и останется, экология лучше будет.

- Этот проект никто не «нарисовал». Он был разработан в соответствии с действующим законодательством, - сказала архитектор города, - и будет еще проходить государственную экспертизу. В генеральном плане предусмотрена в этом месте жилая застройка, в соответствии с функциональным зонированием и выполнен ПДП. Но вы можете в своих домах проживать до тех пор, пока не договоритесь о продаже своего земельного участка.

«Нас просто заводят в тупик»

Палина СИМОНЯН рассказала, что на территории дач она живет больше 7 лет, дом строила своими силами. ТОО «БК Строй» предлагает вариант обмена ее земельного участка на малогабаритку в общежитии, выстроенном компанией. Отметим, что застройщика интересуют только участки, а стоимость домов он во внимание не берет - по закону-то они вводились в эксплуатацию именно как садовые домики, а не жилье.

- У меня дети. И теперь семье предлагает «БК Строй» въехать в комнату площадью 17-18 квадратных метров. То есть, я свои 8 соток или 800 кв. м должна поменять на эти 18. Это считается равноценным обменом? - спросила Симонян. - Вот вы говорите: живите, сколько влезет. А как можно там жить, если вокруг застройка, если вам начинают пакостить, что мы неоднократно фиксируем. Нет, я понимаю, может, руководитель «БК Строя» - отличный бизнесмен, но к нам - тем, кто там все-таки живет, можно подойти как-то более лояльно? Сейчас как садовое общество мы распадаемся, потому что какие-то участки уже выкуплены. И наши проблемные вопросы некому решать. Я понимаю, что нас просто заводят в тупик. У нас нет председателя (садового общества - "НГ"), несколько раз собирались - не можем выбрать, никто не хочет, потому что это же постоянные разборки: надо находить время, чтобы ездить в разные службы, госорганы. Сейчас вопрос встал о том, что нас в ближайшее время отключат от света. Якобы наша трансформаторная подстанция принадлежит садовому обществу, как юридическому лицу, а земля, клочок два с чем-то квадратных метра, ему не принадлежит. И нам ставят условие - забирайте подстанцию куда хотите, раз у вас невыкупленная земля. Подскажите, нам ждать отключения? И что нам в такой ситуации делать - у нас проживают семьи с детьми, пожилыми людьми?

- Если кто-либо нарушает ваши права - физическое лицо либо юридическое - обращайтесь в правоохранительные органы, - ответила Гулсара Курмангалиева, - для этого есть местная полицейская служба, также звоните в службу «АйКомек», будут на ваши вопросы реагировать. По поводу подстанции - ПК «Юбилейный» является юридическим лицом. Вам необходимо избрать председателя, который будет оформлять документы и приводить их в соответствие с законом. Если имеется объект (подстанция - «НГ») с зарегистрированным правом собственности, то в соответствии с нормами Земельного кодекса участок будет оформлен за данным объектом.

На реплику о том, что на жалобы дачников никакой реакции нет, спикер посоветовала отправлять их через информационную систему eotinish.kz. По закону официальный ответ должны предоставить в течение 15 дней.

«ПДП никто не отменял»

Дачники вспоминали, что в прошлом году было отменено постановление акимата Костаная об утверждении ПДП на застройку территории садового общества. Дело дошло до Верховного суда. Пока шли разбирательства, застройщик поднял малосемейное общежитие. Законно ли это, спрашивали на слушаниях.

- Да, общежитие было построено в соответствии с ПДП, который был разработан и утвержден ранее. Исходные материалы для этого объекта были выданы на основании того проекта. Но постановление акимата (№ 1068 от 27 мая 2022 года - «НГ») было отменено из-за нарушения процедуры информирования населения. В части разработанного проекта детальной планировки вопросов не было. ПДП никто не отменял, не отзывал ни исходные материалы для него, ни экспертизы, ни талон на строительство общежития. Поэтому объект был введен в эксплуатацию законно, - заявила Курмангалиева.

Еще спрашивали: если все 100 семей заявят письменно о своем несогласии с застройкой, это изменит ситуацию? Дескать, с «жителями же вы должны согласовать» этот ПДП.

Нет, не должны, ответила спикер. И опять сослалась на генплан и его зонирование. Чистую правду сказала. Общественные слушания, по закону, предназначены именно для информирования населения о проектах. Ознакомительные мероприятия. Не больше того. После общественного обсуждения проект будет направлен на комплексную градостроительную экспертизу. На слушаниях могут быть высказаны замечания и предложения (и они даже могут быть учтены), но именно по ПДП, по каким-то изменениям в него, но не по отмене.

Поэтому вопрос одного из дачников к представителю исполнительной власти «А вы можете сказать, чтобы нас оставили в покое?» звучал риторически.

Фото Галины КАТКОВОЙ