Казахстанская фондовая биржа (KASE) снова приостановила торги акциями АО "Казахтелеком", только теперь это "префы", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:gov.kz

Приостановка торгов привилегированными акциями "Казахтелекома" на основной площадке KASE связана со снижением их цены на 52,71 процента.

"Цена последней исполненной сделки с KZTKp, заключенной 23 мая 2025 года, составила 50 330,00 тенге за акцию. Торги KZTKp были приостановлены 26 мая 2025 года после заключения сделки с ними по цене 23 800,00 тенге за акцию", - говорится в сообщении.

Данное действие было сделано согласно правилам осуществления биржевой деятельности.

Скрин данных с сайта KASE

Так, приостановка происходит, если снижается стоимость акций компании, которые входят в категорию "Премиум" в официальном списке KASE, на 30 и более процентов по отношению к цене, которая была сформирована на момент закрытия торгового дня. При этом приостановление торгов осуществляется в торговой системе KASE в основных режимах торгов автоматически.

Как пояснил директор Департамента управления активами АО "UD Capital" Дамир Сейсебаев, стремительное снижение цены акций "Казахтелекома", скорее всего, связано с новостью о решении выплатить дивиденды.

"Резкое падение привилегированных акций "Казахтелекома" произошло в результате продажи небольшого количества акций, чуть более 200 штук. Корректировка стоимости акций произошла, на мой взгляд, в результате решения о выплате дивидендов. Привилегированные акции торговались с премией к простым (акциям - прим.), в результате продажи по ним сложился дисконт, как это было обычно ранее", - пояснил Дамир Сейсебаев.

Скрин данных с сайта KASE

Если посмотреть на решение акционеров "Казахтелекома", которое приняли 16 мая, то компания направит весь полученный чистый доход за 2024 год в размере 74,184 миллиарда тенге на выплату дивидендов.

Напомним, что уже была ситуация со снижением стоимости привилегированных акций "Казахтелекома" на KASE в январе этого года. По итогам торгов акции "Казахтелекома" тогда оказались в списках лидеров падения с еще несколькими казахстанскими компаниями. Стоимость акций компании снизилась на 33,09 процента - до 27 500 тенге за бумагу. В "Казахтелекоме" объяснили падение стоимости акций низкой ликвидностью и поведением инвесторов на рынке.

Кроме того, совсем недавно, 22 мая, простые акции "Казахтелекома" зафиксировали снижение на 31,51 процента. В тот момент это связывали с фиксацией прибыли инвесторами после даты закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов.

Привилегированная акция - это акция, дающая владельцу фиксированный доход в виде дивидендов. У таких акций обычно нет права голоса, но они менее рискованны по сравнению с обычными акциями. Некоторые из них могут быть конвертированы в простые акции.

Как указывается в публикации KASE, решение о возобновлении торгов указанными акциями будет принято на основании пункта 7 статьи 25 правил.

Если смотреть на правила осуществления биржевой деятельности, которые были обновлены в прошлом году, есть определенный порядок возобновления торгов после их приостановки. В соответствии с этим пунктом, решение о возобновлении торгов принимается на основании анализа причин, вызвавших приостановку, и оценки текущей ситуации на рынке. Это может включать рассмотрение факторов, повлиявших на резкое изменение цены акций, а также оценку потенциальных рисков для участников рынка.

Отметим, что акции "Казахтелекома" входят в представительский список Индекса KASE, куда включены еще бумаги девяти компаний: "Эйр Астана", "Банк ЦентрКредит", "Народный Банк Казахстана", "Кселл", KEGOC, "Национальная компания "КазМунайГаз", Kaspi.kz, "Национальная атомная компания "Казатомпром", "КазТрансОйл".