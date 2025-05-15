Жительница Костаная Асель УАКБАЕВА винит врачей в смерти своей дочери и потере возможности вновь стать матерью. Независимая экспертиза подтвердила ошибки в действиях медиков, но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Молодая женщина поступила в роддом на 35-й неделе беременности с кровянистыми выделениями и отошедшими водами. По ее словам, врачи не предприняли срочных мер, не направили на экстренное кесарево сечение и заняли выжидательную позицию. В итоге ребенок умер в утробе. Женщине экстренно удалили матку.

"Они тянули время. Я пришла с тревожными симптомами - ни УЗИ, ни обследования, - говорит Асель. - На операционный стол меня положили только тогда, когда пропало сердцебиение. А потом сказали: "Зато тебя спасли".

Областная больница провела внутреннюю проверку и нарушений не выявила. Асель вместе с адвокатом направила десятки жалоб и заявлений. По ее словам, только спустя два месяца усилий удалось добиться создания независимой экспертной комиссии.

"Они должны были создать эту комиссию в течение трех дней, а не двух месяцев. Сначала писали, что это “медицинский инцидент” и комиссия не нужна. В итоге все же провели экспертизу. Ее результаты были зачитаны при мне и представителе страховой компании. Врачи из трех поликлиник подтвердили: вред здоровью был причинен", - рассказывает Асель.

Согласно заключению комиссии, жалобы женщины на кровянистые выделения не были зафиксированы в документации, не проведена необходимая диагностика для исключения отслойки плаценты, не велся должный мониторинг состояния плода.

Однако представитель страховой компании отказался признавать случай страховым, сославшись на отсутствие в комиссии представителя страхового пула, что является нарушением приказа Минздрава.

"Они говорят: "Это первый случай, мы не знаем, что делать". Сейчас непонятно, кто должен компенсировать расходы на лечение и услуги адвоката. Никто до сих пор не наказан", - говорит адвокат Асель Алмат Рсалин.

Жалоба пострадавшей женшины была перенаправлена в областную больницу. Там вновь провели проверку и создали независимую комиссию, которая, по данным департамента фармконтроля, проинформировала заявительницу и страхового брокера.

"Вопрос о выплате компенсации теперь зависит от страховой компании. Законодательство изменилось в связи с внедрением института страхования профессиональной ответственности медработников", - пояснили в департамента фармконтроля.

В управлении здравоохранения региона пообещали дать комментарий позже. Тем временем Асель Уакбаева продолжает писать письма в прокуратуру, Минздрав.

"У них в руках были две жизни. Сейчас они говорят, что спасли меня. А дочь мою кто спас? Мне 35 лет, я хотела второго ребенка. У меня есть сын, но я мечтала о дочери. Теперь ее нет. И матки тоже нет. Я не могу с этим смириться", - говорит жительница Костаная.

Асель Уакбаева признается, что пережить утрату было крайне тяжело. Ей пришлось обратиться за психологической помощью. Недавно она установила оградку на могиле дочери и покрасила ее своими руками. Вместе с ребенком Асель, по ее словам, похоронила и надежду на новое материнство.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка в Караганды. Мать погибшего в Костанае 10-месячного Дербеса тоже обвиняла врачей в бездействии:

- За 2 часа в реанимации моего сына не стало! 2 часа! Эта вина врачей! - писала она в своем Instagram. - Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность!

Вскоре после трагедии в детской областной больнице озвучили причину смерти Дербеса.