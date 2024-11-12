- Я зашла, реаниматолог сказал: «У меня плохая новость». Подумала, может, что-то случилось с ребенком, может, выявили что. «К сожалению, вашего сына не стало в 13:00» - эти слова я никогда в жизни не забуду, - так о смерти сына Дербеса через два часа после перевода в реанимацию рассказала Кунимхан (Ақгүл) в своем Instagram @akgul.dastankyzyy. Женщина обвинила в смерти ребенка врачей детской областной больницы.

Полиция расследует дело. Тем временем причину смерти озвучили представители детской областной больницы:

Предварительный диагноз подтвердился - вирусная инфекция вызвала двухстороннюю бронхопневмонию, - поведал главврач больницы Нурлан ЕРЖАНОВ.

- Диагноз подтверждён рентгенологически, клинически и патологоанатомически, - уточнила его заместитель Динара ИБРАШЕВА.

Кадр из видео пресс-службы управления здравоохранения области

Ибрашева отметила: в этом году вирусная агрессия затронула больше детей, чем обычно.

Напомним, Кунимхан обратилась к докторам 1 ноября: у ребенка была незначительная одышка. Медики оставили их в больнице для обследования. Как уточняет женщина, "чтобы исключить пневмонию".

- Я предупредила, что у сына есть аллергия на ряд антибиотиков и некоторых препаратов. Ребенок играл, ползал, был в хорошем настроении, - пишет Кунимхан в своем посте. - Ставили уколы, системы. Ближе к ночи одышка ухудшилась, позвала медсестру, поставили еще уколы и ушла. Всю ночь сын плакал и я носила его на руках в коридоре. Дали рецепт на пульмикорт и преднизолон, нам пришлось это всё купить в аптеке. Поставили кислород, но он вообще не держался и выпадал, ставили обезболы.

- В воскресенье утром к 7 прошел консилиум, все доктора посмотрели сказали: "Все хорошо". Предположили, что может что-то проглотил и из-за этого не может дышать, - пишет Кунимхан. - Поставили сибазон. Ребенок стал очень вялым, даже на уколы не реагировал. Сделали рентген. Поставили диагноз односторонняя бронхопневмония.

В 11 часов утра ребенка отправили в реанимацию.

- Уверили меня, что всё хорошо, просто для профилактики дыхания. Оказывается, это был последний раз, когда я видела его живым, - пишет Кунимхан. - Сказали приходить каждые 3 часа с молоком. В 13:30 меня позвали в реанимацию врачи, было странно, потому что до этого не разрешили. Я зашла, реаниматолог сказал: «У меня плохая новость», подумала, может что-то случилось с ребенком, может выявили что. “К сожалению, вашего сына не стало в 13:00» - эти слова я никогда в жизни не забуду.

Женщина и ее муж вызвали полицию. Сначала не стали писать заявление, так как не хотели, чтобы их умершему сыну делали вскрытие. Но когда узнали, что детям до года в больнице вскрытие делают в обязательном порядке, изменили свое решение.

- За 2 часа в реанимации моего сына не стало! 2 часа! Эта вина врачей! - закончила свой пост Кунимхан. - Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность! И я сделаю всё, чтобы наказать их по всей строгости закона!