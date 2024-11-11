Историю о нахождении ее 10-месячного сына Дербеса в больнице и смерти через два часа после перевода в реанимацию рассказала Кунимхан (Ақгүл) на своей странице в Instagram @akgul.dastankyzyy. Женщина обвиняет в смерти ребенка врачей детской областной больницы.

Кунимхан обратилась к докторам 1 ноября: у ребенка была незначительная одышка. Медики оставили их в больнице для обследования. Как уточняет женщина, "чтобы исключить пневмонию".

- Я предупредила, что у сына есть аллергия на ряд антибиотиков и некоторых препаратов. Ребенок играл, ползал, был в хорошем настроении, - пишет Кунимхан в своем посте. - Ставили уколы, системы. Ближе к ночи одышка ухудшилась, позвала медсестру, поставили еще уколы и ушла. Всю ночь сын плакал и я носила его на руках в коридоре. Дали рецепт на пульмикорт и преднизолон, нам пришлось это всё купить в аптеке. Поставили кислород, но он вообще не держался и выпадал, ставили обезболы.

Состояние ребенка менялось. Ему, на взгляд матери, то становилось лучше, то хуже. Узнать о лечении внука приходила его бабушка, мать мужа. По словам автора поста, сначала заведующая заверила, что у Дербеса "все хорошо", но потом у женщин произошел скандал и посетительницу "выгнали со скандалом".

- В воскресенье утром к 7 прошел консилиум, все доктора посмотрели сказали: "Все хорошо". Предположили, что может что-то проглотил и из-за этого не может дышать, - пишет Кунимхан. - Поставили сибазон. Ребенок стал очень вялым, даже на уколы не реагировал. Сделали рентген. Поставили диагноз односторонняя бронхопневмония.

В 11 часов утра ребенка отправили в реанимацию.

- Уверили меня, что всё хорошо, просто для профилактики дыхания. Оказывается, это был последний раз, когда я видела его живым, - пишет Кунимхан. - Сказали приходить каждые 3 часа с молоком. В 13:30 меня позвали в реанимацию врачи, было странно, потому что до этого не разрешили. Я зашла, реаниматолог сказал: «У меня плохая новость», подумала, может что-то случилось с ребенком, может выявили что. “К сожалению, вашего сына не стало в 13:00» - эти слова я никогда в жизни не забуду.

Женщина и ее муж вызвали полицию. Сначала не стали писать заявление, так как не хотели, чтобы их умершему сыну делали вскрытие. Но когда узнали, что детям до года в больнице вскрытие делают в обязательном порядке, изменили свое решение.

- За 2 часа в реанимации моего сына не стало! 2 часа! Эта вина врачей! - закончила свой пост Кунимхан. - Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность! И я сделаю всё, чтобы наказать их по всей строгости закона!

Корреспондент телеграм-канала HALYQSTAN связался с гланым врачом детской больницы Нурланом ЕРЖАНОВЫМ:



- Сейчас еще рано говорить о фактах и выводах, но могу сказать одно: родные ребенка наотрез отказались от нашего предложения поместить его в реанимацию. Они не соглашались на такой шаг ни в какую! А сейчас пишут, что врачи неправильно действовали. Его бабушка – главврач Наурзумской райбольницы, она требовала лечить мальчика по своему протоколу, добивалась, чтобы вместо назначенных антибиотиков давать ему препарат оспамокс. Любой квалифицированный врач знает, что в случае нарастающих симптомов пневмонии это лекарство – просто какая-то припарка, оно слишком слабое. Скандал в приемном покое вышел как раз из-за того, что бабушка требовала ни в коем случае не отправлять ребенка в реанимацию, где был шанс вывести его из-под угрозы быстрее и результативно. Мальчика очень жаль, полагаю, что эта публикация в интернете – попытка родных как-то обелить самих себя, снять с себя моральную ответственность. Если бы я видел, что мои врачи проглядели такой случай, либо халатно отнеслись к своим обязанностям, моя позиция была бы иной.

В управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что по факту смерти ребенка проводится внутренняя проверка.

- Также сообщаем, что по факту происшествия будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в пресс-службе управления. - Результаты экспертизы и заключения Комитета контроля качества и медицинской фармацевтической деятельности (ККМФД) будут представлены.