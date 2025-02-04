В Караганде расследуют обстоятельства смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева. Близкие Дамира винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало. Об обстоятельствах гибели подростка корреспонденту Ulysmedia.kz рассказала мама Дамира Елена БУЛУМБАЕВА.

Фото с сайта Ulysmedia.kz

Обычное ОРВИ

Со дня смерти семиклассника Дамира Булумбаева прошло чуть больше недели. До сих пор родные, близкие и друзья подростка не могут поверить в то, что его больше нет. А пребывающая в состоянии шока мама мальчика, возвращаясь вновь и вновь к событиям тех дней, моделирует ситуации, при которых ее сына можно было спасти.

- Я виновата, потому что доверилась врачам, - плачет Елена. - Мне надо было никого не слушать, везти Дамира в частную клинику, тогда он сейчас был бы жив…

Но, по ее же словам, представить, что совершенно здоровый ребенок может умереть от обычной простуды, она никак не могла.

- Во вторник, 21 января, мне позвонили из школы и сказали, что у Дамира поднялась температура, его надо забрать, - вспоминает Елена Булумбаева.

- Признаков простуды у него сначала не было - ни кашля, ни насморка, ни боли в горле. Хотя температура держалась выше 38 градусов. На следующий день вызвали врача из первой поликлиники, она пришла, посмотрела Дамира и назначила обычное лечение от ОРВИ - жаропонижающее, полоскания.

Высокая температура у мальчика держалась три дня, а к концу недели спала до 37,2.

- Когда ему стало лучше, он даже подключался к школьным занятиям онлайн, - говорит Елена. - В субботу мы с ним сходили в поликлинику, там врач выписала справку, сказав, что в понедельник он может идти в школу. Ночь с субботы на воскресенье прошла спокойно, Дамир хорошо спал. В воскресенье я заметила, что он плохо ест, но не придала этому значения. А к вечеру началось ухудшение.

«Он просто драматизирует»

По словам Елены, мальчик вдруг начал жаловаться на боли в икрах ног. Такой симптом встревожил ее, и в 00:54 она вызвала скорую.

- Первая бригада приехала быстро – через 10 минут. Врач ничего не делала - не слушала его фонендоскопом, не мерила давление, не проверяла сатурацию. Заглянула в горло, сказала, что оно красное. На вопрос о происхождении болей, ответила, что это, мол, спазмы, после высокой температуры такое бывает. Сказала что-то вроде: «У него переходный возраст, гормональная перестройка, он просто драматизирует».

На руке у мальчика мама заметила припухлость - как будто мышцы окаменели. Когда обратили на нее внимание фельдшера, та отмахнулась - мол, это тоже спазм. И посоветовала приложить грелку.

- Я сказала, что грелки нет, она сказала налить в бутылку горячую воду, обмотать полотенцем и держать на руке.

После того, как скорая уехала, ее ребенку стало хуже.

- Он кричал от боли в паху, а в месте, куда мы прикладывали бутылку с горячей водой, проступили синие вены, как будто лопнувшие капилляры. В 03:11 я снова позвонила в «скорую».

Убийственное равнодушие

На вызов приехала та же самая бригада. Как говорит мама мальчика, фельдшер выглядела недовольной и усталой.

- Скачала что-то вроде «что за день такой, вызовы все какие-то непонятные». И стала убеждать меня, что Дамиру не плохо, а когда мы начали просить отвезти ребенка в больницу, сообщила, что никаких показаний к госпитализации она не видит. Отчеканила: Ну, с чем я вас повезу в больницу? У меня стаж 24 года, и я не вижу у него никаких серьезных симптомов. А Дамиру пригрозила, что, если он не перестанет так себя вести, то она отвезет его в «другую больницу» - в психушку.

Отек на руке мальчика врач объяснила спазмами. Сделала какой-то укол и уехала.

- После этого Дамир стал жаловаться на нехватку воздуха. Он вставал, ходил, говорил, что ему жарко. Потом стал говорить, что у него немеют руки и ноги, он их не чувствовал. Я держала его ручки, и они были холодные. У меня сохранился телефон фельдшера, я позвонила ей. Описала состояние ребенка и спросила, мог ли укол так подействовать. Врач опять стала убеждать меня, что у сына это психосоматика, и введенный ему препарат не может оказывать такое действие.

Фото с сайта Ulysmedia.kz

Как вспоминает Елена, Дамиру становилось все хуже.

- Я хотела дождаться 8:00 утра, чтобы отвезти сына в частную клинику, но он стал часто дышать, и я испугалась.

Третий звонок в скорую был зафиксирован 6:13. Трубку никто не поднял.

- Я решила сама везти его в больницу, но не смогла поднять с кровати, у него подворачивались ножки, он не мог стоять. В 06:25 я снова дозвонилась в «скорую». На этот раз бригада приехала только через 25 минут. Это была другая бригада, и врач зашла со словами: «Ну, что там у вас опять? Снова суставы?». Получается, им передали, что там «ничего страшного». Может быть, поэтому они не торопились.

Однако, как говорит Елена, увидев состояние мальчика, врачи засуетились. Измерили давление, проверили сахар в крови.

- А потом мне сказали, что ему необходимо сделать гормональный укол – «преднизолон». И как только ему сделали этот укол, Дамир обмяк, закрыл глаза, скатился с дивана.

«Контрольный» звонок

Последующие события, по словам Елены Булумбаевой, для нее прошли как в тумане. Ее сына на носилках занесли в машину и повезли в областную детскую больницу.

- Я спрашивала, есть ли у него пульс, дышит ли он, медики утверждали, что есть, дышит. В реанимации врач-реаниматолог спросил: «Зачем вы его привезли? У него пульса нет». Но еще час Дамира пытались откачать. Я видела через окошко, что ему делают массаж сердца. Я и подумать не могла, что его сердце уже не бьется, молилась, чтобы все обошлось. И только когда увидела, что его накрыли с головой простыней, влетела туда и стала умолять, чтобы они попытались еще спасти моего мальчика. А потом легла с ним рядом, обняла и так лежала до приезда полиции.

Что было дальше, Елена помнит смутно. Отдел полиции, заявление, подготовка к похоронам, визит руководства поликлиники, извинения и соболезнования.

- Когда Дамира откачивали в реанимации, позвонила та самая фельдшер со скорой, поинтересовалась, как у нас дела. Я ответила, что все очень плохо. Но она ответила, что никаких серьезных симптомов у моего сына не увидела, и все у нас будет хорошо. С тех пор я ее больше не видела. Но когда писала жалобу в облздрав, я там указала, что фельдшер эта действовала не как врач, а как психолог или гипнотизер – поставленным голосом громко убеждала, что Дамиру не плохо, что все это в его голове.



В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что по факту смерти Дамира Булумбаева проводится расследование:

- По данному инциденту проводится всестороннее расследование с привлечением независимой группы экспертов. По результатам предварительного служебного разбора выявлены факты нарушений со стороны отдельных медицинских работников. Все виновные лица будут привлечены к ответственности. Приносим соболезнование родственникам умершего пациента.

Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области начал проверку по заявлению Елены Булумбаевой. Работают и следственные органы полиции.

- Хочется верить, что разберутся, накажут виновных, - плачет безутешная мать. - Вот только моего ребенка мне уже никто не вернет…

Фото с сайта Ulysmedia.kz



Напомним, мать погибшего в Костанае 10-месячного Дербеса тоже обвиняла врачей в бездействии:

- За 2 часа в реанимации моего сына не стало! 2 часа! Эта вина врачей! - писала она в своем Instagram. - Всех, кто был с пятницы до понедельника, кто видел мучения моего мальчика и ничего не сделал! Это их халатность!

Вскоре после трагедии в детской областной больнице озвучили причину смерти Дербеса.