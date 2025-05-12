Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть, передает Tengri Travel.

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По словам министра, износ имеющихся в Казахстане поездов составляет около 30 процентов. Некоторые из них курсируют больше 25 лет. Однако полностью отказаться от старых вагонов в Казахстане пока не могут.

"Мы законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет. (...) Старые вагоны в основном у частных перевозчиков и у КТЖ. В определенный период частные перевозчики были допущены. Сейчас меры принимаем для того, чтобы обновить (вагоны - прим.) - порядка 900 новых вагонов покупаем, в том числе в этом году - 158 вагонов", - сообщил Марат Карабаев журналистам.

Глава Минтранспорта подчеркнул, что, если избавиться от всех старых вагонов разом, в пиковый период не будет хватать поездов, что создаст лишний ажиотаж.

Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики.

"Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение. Оно было со стороны частных перевозчиков. Таких (вагонов - прим.) не будет. Они не соответствуют стандарту", - сказал министр.