Судья СМЭС Альбина МАЛАЕВА сегодня, 8 мая, огласила решение по иску ОО "Правозащитный центр Костанайской области" к Министерству транспорта РК. Она отказала в иске, в котором руководитель объединения Николай ГИНЬЯТОВ просил отменить приказ, устанавливавший плату за проезд на участках дороги Костанай - граница РФ (на Троицк).

Фото Олега Пака

В ходе процесса позицию Гиньятова поддержала транспортная прокуратура. Ее представитель сообщал, что ведомство провело анализ дороги и выявилл ямы и ухабы, которые являются нарушением норм требований безопасности. Однако в решении суда, опубликованном в Судебном кабинете, указано: "Представитель транспортной прокуратуры с иском не согласился". Эта строчка из решения не соответствует тому, что прокурор Темирлан Рахимжанов заявлял в ходе всего разбирательства.

В мотивировочной части решения судья Малаева почти полностью повторила позицию Министерства транспорта РК. Она подчеркнула, что "в целях исполнения национального проекта "Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года" министерством приняты решения об использовании автомобильных дорог на платной основе".

- Введение платности является одной из мер для сохранения вложенных средств на развитие автодорог и обеспечения их нормативного и качественного содержания, а также для снижения нагрузки на республиканский бюджет, - указано в решении. - Вместе с тем платность внедряется на участках, где проведена реконструкция с уширением проезжей части, либо после проведения дорожно-ремонтных работ, что обеспечивает безопасность и комфортное условие проезда.

В решении указано, что 13 сентября 2024 года на дороге Костанай - граница РФ был выявлен ряд недостатков, влияющих на безопасность движения. Но, согласно ответу Костанайского областного филиала ТОО "КАЖсервис", все замечания были устранены.

Суд признает: да, 2 апреля 2025 года транспортная прокуратура вновь выявила ряд недостатков, влияющих на безопасность. Но доказательств того, что эти недостатки были на момент вынесения приказа в феврале 2025 года, суду не представлено:

- Судом не могут быть приняты доводы истца о незаконности приказа, поскольку он касается реализации норм действующего законодательства, контроль за исполнением которого возложен на Министерство транспорта, истцом не приведены конкретные доводы о несоответствии оспариваемого приказа вышестоящим нормативным правовым актам.

Николай Гиньятов сообщил "НГ", что обжалует это решение.

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