Прения по иску к Министерству транспорта РК прошли 6 мая в специализированном экономическом суде Северо-Казахстанской области. Правозащитники и прокуроры просят отменить приказ, который устанавливал плату для грузового транспорта за проезд по трассе Костанай - граница РФ (на Троицк).

Фото Олега ПАКА



Позиция сторон следующая. Правозащитники и прокуроры считают, что нельзя делать платной дорогу, которая имеет множество ям, ухабов и трещин, о которых водителейдаже предупреждают специальные знаки. Министерство транспорта настаивает - денег в бюджете на ремонт дорог не хватает, поэтому трасса Костанай - граница РФ должна выйти на самоокупаемость. Они также настаивают, что деньги за проезд пойдут на ремонт и обслуживание дороги, а сама она в хорошем состоянии. Правда, в суде заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Жамбыл БАХТИЯР заявил, что дороги в Костанайской области, скорее всего, все равно будут убыточными.

- Приведу пример - мы с платного участка дороги Астана-Щучинск собираем 1 млрд тенге, а на содержание этого участка уходит 1,6 млрд тенге, - сказал представитель министерства. - Мы с других платных дорог забираем деньги. В Костанайской области мы также ожидаем, что трасса на Денисовку будет дотационной. Она однозначно полностью не окупится. Половину потребностей плата закроет, а остальные средства за счет других дорог будут изыскиваться средства.

- Вы так и не слышите нас с прокуратурой. Мы ведь не против платности, а обеими руками за! Но для этого должны быть соблюдены требования безопасности - эта дорога должна соответствовать критериям повышенного качества проезда! - обратился к ответчикам автор иска, руководитель ОО "Правозащитный центр Костанайской области" Николай ГИНЬЯТОВ. - Вы говорите, что дороги должны быть самоокупаемы. А что тогда мешает законодательство подвести под вашу политику? Убедите парламент и президента, чтобы они убрали обязательное требование (по закону дорогу нельзя сделать платной, если она не отвечает требованиям безопасности - "НГ"). А на практике на местах решения о внедрении платы вызывают только смех у населения. Потому что это смешно - платить за проезд по дороге с ямами. Пусть уберут несчастную 5-ю статью, и тогда политика будет соответствовать закону.

Отменить приказ и взимание платы за проезд просили представители ОО "Правозащитный центр Костанайской области" и костанайской транспортной прокуратуры. Отказать в иске - представители министерства транспорта, министерства юстиции, АО "НК "КазАвтоЖол" и акимата Костанайской области.

- Мы же подготовили приказ, чтобы не взимать плату за участки дороги, где идет ремонт, скоро он вступит в силу, - сказал Жамбыл Базтияр. - А сам приказ о платных дорогах - по нему вообще не должно быть вопросов. Его обсуждали на портале "Открытые НПА", ни одной претензии не было. А когда приказ утвердили, чтобы не платить, начинают искать разные варианты... что дорога некачественная. Денег на дороги не хватает катастрофически. Мы их откуда возьмем?

Николай Гиньятов подчеркивал: приказ о внедрении платы незаконен уже потому, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии. И никакие временные меры по приостановки взимании платы на период ремонта не влияют на ситуацию.

- К доводам о том, что на момент принятия приказа дорога была в хорошем состоянии, а к весне появились ямы и ухабы, прошу отнестись критически, - сказал Гиньятов. - Между принятием приказа и проверкой прокуратуры - две недели. Не могла она так испортиться за это время. Мы уже не говорим о том, что на платных дорогах должно быть повышенное качество. Нарушения доказаны актом департамента полиции и анализом транспортной прокуратуры.

Истец настаивал, что министерство транспорта должно привести дорогу в порядок, и после этого вновь издать приказ о внедрении платы.

- Мы новый приказ будем принимать в сентябре 2025 года, а утвердим его весной 2026 года. А там вновь нужен будет ремонт. И ежегодно такая ситуация будет повторяться. Потому что после зимы неизбежно появляются дефекты. Уже три года мы откладываем внедрение платности, дальше откладывать не можем! - ответил Жамбыл Бахтияр.

Решение по этому делу суд огласит завтра, 8 мая.

Читайте также:

«Ну, очевидно же, что платим за плохую» - о дороге на Кайрак рассказали "НГ" водители фур

"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области





Источник: