Компания «Баян Сулу», управляющая одноименной кондитерской фабрикой, объявила на Казахстанской фондовой бирже (KASE) о закрытии своего единственного филиала в России, передает «Курсив».

Филиал располагался в городе Челябинске – областном центре ближайшего российского региона к Костанайской области, где базируется компания. Решение было принято советом директоров «Баян Сулу» 1 июля. Корреспонденту «Курсива» в компании сообщили, что не планируют уходить с российского рынка, несмотря на закрытие своего филиала в городе Челябинск.

В компании отметили, что филиал в Челябинске был закрыт в рамках плановой оптимизации экономических и операционных процессов. Его закрыли для повышения эффективности бизнес-структуры и рационального перераспределения ресурсов.

«Филиал в Челябинске выполнял исключительно функции по реализации и дистрибуции продукции и не имел собственных производственных мощностей. В настоящее время в поставках нашей продукции на российский рынок используется модель прямых продаж, что делает содержание отдельного филиала избыточным», — отметили в «Баян Сулу».

В компании подчеркнули, что продолжат активно работать на российском рынке: экспорт их продукции в РФ составляет более 40% от общего объема. Поставки продолжаются в рамках действующих логистических каналов и в соответствии с действующими договорами.

Напомним, в ноябре 2024 года компания сообщила о закрытии своего филиала в Алматы. Согласно отчетности компании за прошлый год, на 31 декабря 2024 года у нее было три филиала. По данным на eGov, еще два действующих филиала расположены в Алматы и Костанае.

Основным акционером «Баян Сулу» является KazFoodProducts с долей участия 85,06%. При этом конечным собственником выступает бизнесмен Ерлан Баймуратов, состояние которого Forbes в мае оценил в $108 млн (68-е место в списке богатых бизнесменов Казахстана). В октябре 2024 года 5% акций компании купила государственная социально-предпринимательская корпорация «Тобол». Еще 5% акций компании принадлежит ее председателю правления — Тимуру Садыкову.

Напомним, в мае прошлого года депутаты Костанайского областного маслихата одобрили «Баян Сулу» льготный кредит в 5 млрд тенге. Предприятию через СПК "Тобол" выделили из бюджета 5 млрд тенге на 10 лет под 2,5%. Эти деньги компани намерена потратить на строительство технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица". Кроме того, предприятие в расширение вложило 3,3 млрд собственных средств и 6 млрд заняло у Банка развития Казахстана.