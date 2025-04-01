Крупный кредит на супервыгодных условиях для АО "Баян-Сулу" депутаты облмаслихата одобрили еще в мае прошлого года. Предприятию через СПК "Тобол" выделили из бюджета 5 млрд тенге на 10 лет под 2,5%. Кроме того, в расширение вложили 3,3 млрд собственных средств и 6 млрд заняли у Банка развития Казахстана. Таким образом на строительство технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица" потратит 14,3 млрд тенге. Ход работ проверил 31 марта аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

Новое производство строят недалеко от старого здания "Баян-Сулу". Фабрика выкупила здание бывшего хлебозавода. который простаивал последние 20 лет, основной комплекс был разрушен на 40%. Рабочие уже снесли ближайшие постройки и начали реконструкцию здания.

Коммерческий директор АО "Баян-Сулу" Дулат АХМЕТЖАНОВ сообщил журналистам, ожидавшим приезда главы региона, что открыть производство планируют до конца 2025 года. Шесть новых линий смогут выпускать 16 000 тонн продукции в год.

- 5 млрд из бюджета мы уже получили и частично, порядка 1 млрд тенге, освоили, - рассказал "НГ" Ахметжанов. - Старое наше производство выпускает в год 85 000 тонн готовой продукции, а с учетом новой линии мы сможем выпускать более 100 000 тонн. Это будет крупнейшее кондитерское предприятие в Казахстане. Власти нам уже помогли, чем могли. Коммуникации уже готовы, все техусловия на тепло, свет и газ нами получены. Мы теперь будем уже строить.

На заседании постоянных комиссий маслихата в мае 2024-го года некоторые депутаты выразили недовольство тем, что льготный кредит выделили для такого крупного игрока, как "Баян-Сулу".

- Почему и по каким критериям вы выбрали именно "Баян-Сулу"? - спрашивал депутат от партии AMANAT Нурбол БАЙЗИРОВ. - У них чистая прибыль более 2 млрд тенге, совокупный доход более 60 млрд за прошлый год. Но вы выбрали именно эту компанию. А когда мы не можем найти деньги на субсидии сельхозникам, почему мы находим их для кондитеров?

Через год. отвесчая на вопрос "НГ", Дулат Ахметжанов сказал, что у него нет объяснения, почему депутаты в итоге приняли положительное решение:

- Мы считаем, что кондитерское производство нужно развивать. За последние годы многие фабрики закрылись. И на сегодня "Баян-Сулу" - это единственный производитель, который может себя представлять как внутри страны, так и за ее пределами.

Кумар Аксакалов, осматривая все, что осталось от хлебозавода, радовался не только налогам, которые удастся получить после открытия нового комплекса. Отдельно подчеркивал: в "Баян-Сулу" появятся 260 новых рабочих мест, в основном для женщин. Отвечая на вопрос корреспондента "НГ", глава региона прокомментировал критику со стороны депутатов:

- В уставной фонд зашел СПК "Тобол", а в их функциях - раскручивать такие предприятия. Когда создавали СПК, 20 лет прошло, их целью и было - помогать бизнесу встать на ноги. После чего корпорация выходила. Нам бизнес нужно же развивать, создавать рабочие места. Самое главное - это 260 новых рабочих мест. Через какое-то время СПК выйдет, кондитерская фабрика вернет деньги. А что здесь такого? Такие же льготные кредиты дают молочно-товарным фермам. Сегодня абсолютное большинство проектов в нашей стране используют финансирование за счет бюджета. Потому что пойти в банк, взять кредит под 20%... Ну какой бизнес сможет потянуть такой кредит? Правильно же? Почему раньше не строили молочно-товарные фермы? Потому что кредит под 20% себя не оправдает. Поэтому государство и делает льготные условия для предприятий, которые занимаются переработкой. В "Баян-Сулу" перерабатывается все наше, местное. И плюс рабочие места. И мы им будем помогать.

Кумар Аксакалов отметил, что костанайские кондитеры испытывают большие трудности в связи с геополитической обстановкой в мире. А на наш рынок "пришло много продукции из-за рубежа с большим демпингом, чтобы посадить некоторые заводы".

- Льготные кредиты получают не только молочно-товарные фермы. Были профинансированы проекты по орошению, откоромочные площадки, птицефабрики, - сказал Аксакалов. - Депутат Нурбол Байзиров говорит неправильные вещи. Он сам финансист, но он путает вещи. Они (депутаты - "НГ") наоборот должны думать о том, чтобы создавать рабочие места.

Аксакалов считает, что без финансовой поддержки со стороны государства проект по строительству комплекса "Кондитерская столица" не был бы реализован. Как и 80% других проектов, которых также финансово поддерживает госбюджет.

- Мало такого бизнеса, который готов брать кредиты под 20%, - повторил аким области. - Ну нефтянка может, газовики могут. Не знаю, какие еще проекты могут выстреливать. Сельское хозяйство мы кредитуем под 5%. А до этого они не могли взять кредит. И в таком состоянии была отросль, пока не появились льготные кредиты. Они хоть дышать начали. А на Западе вообще под 1% дают. У нас тоже под 1% дают, но на юге страны. А иначе не возьмут. Потому что даже под 1% проблематично.

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