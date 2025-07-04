Дожди и грозы обещают в субботу и понедельник на севере и востоке региона синоптики. В воскресенье, 6 июля, осадки пройдут на западе и севере, днем здесь же возможен град.

В Костанае 5 и 7 июля переменная облачность, без осадков, а вот в воскресенье днем также ожидаются дождь и гроза.

- Температура по Костанайской области ночью 5 июля составит +12..+17, на юге +21, днем +253..+28, на юге +31 градус, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Ночью 6 и 7 июля +15..+20, на зпаде и севере +12 градусов. Днем температура будет разной: 6 июля +27..+32, на юге +35 градусов, 7 июля +22..+27, на юге +30 градусов.

В Костанае в субботу ночью +13..+15, днем +25..+27 градусов. В воскресенье ночью +15..+17, днем +27..+29. В понедельник ночью +15..+17, днем +24..+26.

Ветер все три дня прогнозируют северо-западный скоростью, в том числе и в Костанае, 9-14 м/с. В субботу, 5 июля, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с, в следующие два дня в этих же районах такая скорость ветра ожидается в течение всех суток.

Фото Ксении РЕБИК