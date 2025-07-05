Если вы неважно переносите жару, то блюдо для вас. Не окрошка, которая хороша, но за целое лето надоедает все-таки. Да и насыщает так себе. А здесь основной ингредиент - курица, так что поесть можно основательно. Второй немаловажный плюс - готовится быстро.

Наверняка так можно готовить не только курицу, но и рыбу

Рецепт нашла у фуд-блогера as_mell. У нее это вариант очень быстрого ужина. И полезного. Ее версия готовится в духовке.

Нарезать на небольшие ломтики куриную грудку. Филе располосовать вдоль, потом поперек на кусочки толщиной 5-7 мм. Перьями нарезать репчатый лук. Помидоры - на некрупные кубики вместе со шкуркой. Острый перец помельче. У меня был с дачи совсем молоденький сорта «бараний рог». Не адски острый. Самое то. Еще надо пару зубчиков чеснока измельчить. Порезать на половинки зеленые оливки. Добавить черного молотого перца, порошка сладкой паприки, сбрызнуть лимонным соком, плеснуть оливкового масла. Слегка подсолить. Автор рецепта использовала сванскую соль, то есть соль, смешанную с грузинскими специями. У меня была адыгейская.

Все нарезанное перемешать в миске, выложить в антипригарную форму, поверху разложить несколько кусочков сливочного масла, накрыть форму мокрой пекарской бумагой и готовить в духовке минут 20 при температуре 200 градусов.

Я не стала возиться с духовкой, использовала сковороду с антипригарным покрытием, которую плотно прикрыла крышкой. Готовила на среднем и слабом огне 7 минут, пару раз перемешала. Выключила, положила пару ломтиков сливочного масла. Дала постоять несколько минут. Зелень кинзы добавляла в тарелке.

Получается курица с соусом. Думаю, можно подать с рисом. Но я, как и автор рецепта, ела просто с лепешкой, макая ее в соус. Блюдо из-за оливок, лимонного сока немного похоже по вкусу на солянку, остренькое, ароматное. И его вполне можно есть холодным. Уверена, что таким же способом можно готовить и рыбное филе, может, слегка изменив набор специй.

Ингредиенты

300 г куриного филе, 1 большой помидор, 1 средняя луковица, свежий острый перец - сколько хотите, 2 зубчика чеснока, 50 г зеленых оливок, сок половины большого лимона, 1 ч. л. с горкой сладкой паприки, 1/3 ч. л. черного перца, 2-3 ст. л. оливкового масла, 20-25 г сливочного масла.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ