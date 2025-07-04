Вопросы об этом задавали "НГ" читатели: "В районе базы отдыха «Мохито» в Костанае есть большая труба. По ней регулярно прямо в Тобол сливается бурая жидкость с неприятным запахом. Надо привлечь внимание экологов к этому нарушению. Нельзя же так нагло реку засорять".

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Корреспондент "НГ" задал вопрос по проблеме на одном из недавних аппаратных совещаний в акимате Костаная. Директор ГКП «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ пояснил, что в реку по этой трубе сбрасываются промывные воды с фильтров очистной станции. Это предусмотрено технологией водоподготовки, используемой на предприятии. Она включает хлорирование, коагулирование, отстаивание и фильтрацию воды. Фильтры требуется регулярно промывать, вода после этой процедуры сбрасывается в Тобол.





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Безопасность этой процедуры подтвердил и руководитель управления санэпидконтроля Костаная Алмат БАЙКЕНОВ.

- У нас нет химических производств, чьи сливы могли бы угрожать реке, - добавил он. - А в данном случае предприятие берет часть воды из поверхностных источников, очищает ее и то, что с ней пришло, возвращает в Тобол. По сути, что поступает, то и сбрасывают.