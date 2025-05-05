В суд обратился руководитель ОО "Правозащитный центр Костанайской области" Николай Гиньятов. Он просит признать несоответствующим закону и недействующим приказ и. о. министра транспорта РК, который устанавливал плату для грузового транспорта за проезд по дороге Костанай - граница РФ (на Троицк).

Фото из архива "НГ"

Изначально планировали рассматривать в суде Астаны, но из-за его загруженности дело передали в специализированный межрайонный экономическом суд Северо-Казахстанской области.

На заседание 2 мая по ходатайству правозащитника подключили представителя транспортной прокуратуры Темирлана РАХИМЖАНОВА. Это ведомство в марте 2025 года провело анализ целесообразности внедрения платы за проезд по дороге в Костанайской области. Прокуроры проехали от Костаная до поста транспортного контроля вблизи Карабалыка - это почти 90% от всего участка, который сделали платным.

- Анализ показал, что данная дорога не соответствует требованиям безопасности. В этой связи мы просим иск Правозащитного центра удовлетворить, - обратился к суду Рахимжанов. И зачитал некоторые выводы проведенного анализа: - Визуальным осмотром 14 марта на всем участке пути установлены многочисленные неровности, ухабы, трещины, ямы, колейности. Установлены дорожные знаки, свидетельствующие о несоответствии дороги к требованиям безопасности. По всему участку отсутствует осевая разметка, а краевая разметка и вовсе стерта. В этом году филиалом Национального центра качества дорожных активов вывлены снежные накаты и неисправность дорожного освещения.

По итогам анализа транспортная прокуратура подготовила протест с требованием отмены или приостановки приказа о взимании платы за проезд по дороге Костанай - граница РФ. Этот протест еще на согласовании. Кроме того, министру направлено письмо с описанием результатов анализа.

- Внедрение платного участка сказывается на общественном настрое граждан, гостей страны, а также вызывает негодование по поводу целесообразности внедрения платы за проезд, - отметил Рахимжанов. - По этому вопросу имеется несколько публикаций негативного характера в соцсетях. На страницах "Нашей Газеты" жители высказывали крайнее недовольство качеством дороги. Под постами в сетях насчитывается более тысячи комментариев негативного характера.

В суде изучают и акт департамента полиции Костанайской области, который также выявил множество нарушений.

Представителю транспортной прокуратуры возражал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Жамбыл БАХТИЯР. Он заявил, что решение о внедрении платности было принято в конце 2024 года, а тогда дорога "была в хорошем состоянии" и "никаких вопросов не было". А стертая разметка и трещены появились после зимних морозов и из-за паводка.

- Деньги от оплаты проезда используются для содержания и ремонта дороги, - отметил Бахтияр. - По этой дороге ездят транзитные фуры, они ее разрушают. Если где-то нет разметки или знаков - это все мы устраним, как только наступят хорошие погодные условия. До конца июня мы ремонтные работы завершим.

Зампред Комитета подчеркнул, что сейчас минстерство готовит приказ, согласно которому, если на дороге ведется ремонт, то плата за этот участок не взимается. Но появится документ только через полтора месяца.

- Республиканские дороги должны сами выживать, должны зарабатывать на свое содержание и ремонт, - отметил Бахтияр. - Поскольку в республиканском бюджете не хватает средств, мы такие меры принимаем. Если не будет платы за проезд, то эту дорогу мы в скором времени потеряем. Мы можем отменить этот приказ, но это будет неправильно. Мы этот приказ должны были три года назад принять. Мы это решение отодвигали, и из-за этого такой результат получаем.

В суде также сообщили, что внедрение платности дорог согласовали с акиматом Костанайской области, в котором просмотрели документы и никаких возражений не высказали. Суд долго пытался добиться от представителя областной администраии ответа, проводился ли они осмотр дороги перед тем, как дать свое согласие.

Кроме того, судья Альбина МАЛАЕВА спрашивала - устранены ли выявленные прокуратурой и полицией нарушения?

Жамбыл Бахтияр заверил - нарушения устраняются, на что у подрядчиков есть 2 месяца. А представитель костанайского филиала АО «НК КазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ отметил, что визуального осмотра, проведенного прокурорами, недостаточно. И предложил прокуратуре указать на конкретные ямы, подтверждая их документально, которые его компания будет устранять. При этом заявил, что больших дефектов на трассе нет.

Прокурор Рахимжанов доказывал обратное, демонстрируя фото дефектов. Настаивал, что дорога не может быть платной, пока она не приведена в соответствующее состояние. Подчеркивал, что прокуратура согласна не отменять приказ, а приостановить его на период, пока министерство проведет на дороге масштабный ремонт. Чтобы "гости страны и ее граждане понимали, за что они платят".

Судья потребовала предоставить все документы о том, какие выявлены нарушения, а также о том, были ли они устранены.

Следующее заседание назначено на 6 мая.

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