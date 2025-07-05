Только за прошлую неделю за медицинской помощью с укусами клещей в регионе обратились 7 человек. Среди детей до 14 лет за этот период укусов не зарегистрировано.

Лето в Костанайской области – это не только сезон отпусков, пикников и выездов на природу, но и время активности клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и боррелиоза.

По информации санитарно-эпидемиологической службы, с начала эпидсезона 2025 года в области зарегистрировано 407 случаев укусов клещей, в том числе 127 пострадавших - в возрасте до 14 лет. За аналогичный период 2024 года было зафиксировано 185 случаев, что говорит о росте более чем в 2,2 раза.

Наибольшее количество укушенных в Костанае – 139 случаев и Рудном – 121. В Лисаковске 24 случая, Костанайском районе – 29, Житикаринском – 18, Карабалыкском – 16. В Амангельдинском, Жангельдинском и Камыстинском районах обращений не зафиксировано.

– С начала сезона нами проведено 80 ПЦР-исследований клещей, собранных в природе, и 80 ИФА-исследований клещей, снятых с людей. Все результаты отрицательные – заражённых клещей не выявлено, – рассказывает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА. –Случаев заболевания клещевыми инфекциями, включая клещевой энцефалит и боррелиоз, на территории области не зарегистрировано.

Противоклещевая обработка уже охватила 26,5 га в Рудном, Лисаковске, Денисовском и Мендыкаринском районах. Но медики напоминают: расслабляться не стоит. Даже в неэндемичном регионе опасность сохраняется, особенно если человек путешествует или выезжает в другие области страны.

– Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание с поражением центральной нервной системы, – поясняет врач-эпидемиолог поликлиники № 1 Костаная Айнура АБДИБЕКОВА. - Оно сезонное – опасно с весны и продолжается летом. При выездах на природу важно носить закрытую одежду, использовать репелленты и после прогулки осматривать тело. Если обнаружили клеща, лучше обратиться в поликлинику или травмпункт, либо аккуратно удалить его и передать в лабораторию на исследование. Но многие делают ошибку - выбрасывают клещей после снятия. Мы в поликлинике наблюдаем пострадавших в течение 21 дня. Тяжёлых случаев еще не было.

Профилактика особенно важна в детской среде. В лагерях отдыха детям рассказывают, как правильно себя вести на природе.

– Мы заранее предупреждаем детей, чтобы одевались закрыто, – говорит педагог мини-центра и предшкольной подготовки Ажар КУСАЙЫНОВА. - Используем гели. Сейчас был пикник – дети всё соблюдают. У нас в лагере дисциплина.

Некоторые жители региона недооценивают угрозу, считая, что опасные клещи встречаются только в других областях или в России.

– У нас, говорят, клещи неэнцефалитные, – поделились Ерик и Зауреш АНКАУОВЫ. - Но в Мендыкаринском районе несколько лет назад был смертельный случай - с моим знакомым. Так что всё равно страшно. Нужно беречься. Мы часто выбираемся на природу, особенно в парки, отдыхаем. Пока все хорошо.

Санитарные врачи подчёркивают: каждый укус – это потенциальный риск. Простые меры предосторожности - такие, как плотная одежда, репелленты и внимательность, - помогут избежать серьёзных последствий.

Если вы обнаружили на себе клеща, снимать его следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Место укуса необходимо продезинфицировать 70% спиртом или йодом, а после тщательно вымыть руки с мылом.

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