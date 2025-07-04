Как будут работать центры обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОНы в Казахстане 5-7 июля, рассказали в "Правительстве для граждан", передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов

В связи с празднованием Дня столицы ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в понедельник, 7 июля.

Суббота, 5 июля, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. В этом день прием граждан в дежурных центрах будет вестись с 09:00 до 13:00. СпецЦОНы будут открыты для приема заявлений с 09:00 до 12:00, выдача документов будет осуществляться до 13:00.

Напомним, в Костанайской области дежурным является отделение № 1, расположенное в Костанае по адресу ул. Тауелсиздик, 46. Адрес дежурного СпецЦОНа - Костанай, ул. Карбышева, 12/10.

Напомним: в июле 2025 года казахстанцев ждут длинные выходные в честь одного из главных государственных праздников - Дня столицы. Праздник традиционно отмечается 6 июля и посвящен переносу столицы из Алматы в Астану в 1998 году.

В 2025 году 6 июля выпадает на воскресенье, и в связи с этим, как предусмотрено законом "О праздниках", выходной день переносится на понедельник, 7 июля. Таким образом, казахстанцев ждут три дня отдыха подряд: с 5 по 7 июля.

Пятидневная рабочая неделя:

5, 6 и 7 июля (суббота, воскресенье, понедельник) - выходные дни.

Шестидневная рабочая неделя: