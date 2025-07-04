В министерстве финансов подготовили поправки в приказ №707, утверждающий правила пропуска через государственную границу, в том числе с использованием системы электронной очереди. Об этом сегодня, 4 июля, сообщила пресс-служба департамента госдоходов Костанайской области.

В ведомстве подчеркивают, что изменения разработаны с учетом правоприменительной практики и обращений перевозчиков.

Фото из архива "НГ"

Изменения вводят четкое разграничение типов бронирования электронной очереди:

Обычное – 1 МРП

Ускоренное – 100 МРП

Внеочередное – 1 МРП

Повторное бронирование – 100 МРП

Гарантийный взнос – 20 МРП

В ДГД отмечают, что изменения снизят нагрузку на очередь и помогут в борьбе со спекуляциями.

- 20 МРП блокируются в качестве гарантийного обеспечения и списываются при неявке, что позволит сократить фиктивные бронирования до 40%, - говорится в сообщении департамента. - Поправки устанавливают лимиты на перенос и отмену брони - 1 раз бесплатно и разрешают иметь по одной активной брони на каждое направление. Уточнены правила регистрации и контроля по VIN, блокировка при нарушениях. Обеспечена интеграция с системой «Беркут» - для подтверждения пересечения границы. Разрешена регистрация в электронной очереди через SMS и мессенджеры. Создаются приоритетные слоты для отдельных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные).

Также поправки закрепляют обязанность акиматов организовать зоны ожидания у пунктов пропуска.

В мае этого года "НГ" рассказывала о жалобах водителей на электронную очередь, которую приходилось ждать по 2-3 часа. Проблемы были у владельцев не только грузовых автомобилей, но и легковых – им приходилось объезжать скопившиеся фуры по обочине, рискуя оказаться в кювете. Тогда в департаменте госдоходов эти проблемы назвали "неизбежным процессом адаптации".