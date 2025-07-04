Сейчас в Казахстане дети до 14 лет не подлежат обязательной регистрации по месту жительства, из-за чего в стране возникли проблемы с точным учетом населения. МВД собирается отменить это правило и обязать родителей регистрировать детей с момента рождения. Соответствующий проект приказа размещен для обсуждения, передает Tengrinews.kz.

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Как отмечается в пояснительной записке, с 2020 года у Бюро национальной статистики отсутствуют адресные сведения на детей до 14 лет. Это мешает формировать полную картину демографической ситуации в стране. После принятия новых правил такие данные будут вноситься сразу после рождения ребенка.

Для регистрации потребуется один из документов, удостоверяющих личность ребенка, — например, свидетельство о рождении. Возрастной порог при этом устанавливается до 16 лет.

Документы будут оформлять и в "Правительстве для граждан"

Проект также закрепляет полномочия работников госкорпорации "Правительство для граждан" по выдаче удостоверений личности и паспортов. Такая практика уже была протестирована в рамках пилота и, по данным МВД, позволила снизить очереди в миграционных отделах и сократить нагрузку на сотрудников.

Сотрудников корпорации приравняют к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Это даст возможность расширить их участие в процессах документирования граждан.

В ведомстве подчеркивают, что предлагаемые изменения не несут негативных последствий и направлены на упрощение доступа граждан к государственным услугам.