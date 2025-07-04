В каких регионах Казахстана сегодня могут вспыхнуть лесные пожары? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Максат Елемесов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам замглавы комитета, сегодня в Казахстане установился высокий - пятый - класс пожарной опасности. Температура воздуха превышает 35 градусов, а осадков нет, поэтому, как заявил Максат Елемесов, "вся территория лесного фонда находится в зоне риска".

"Наибольший риск имеют хвойные леса. Сосновые леса наиболее подвержены переходу в верховой пожар. В лиственных лесах на территории Северо-Казахстанской области в березняке начинает гореть, но там верхового пожара не бывает, он низовой и большой угрозы для лесного фонда не представляет", - пояснил замглавы комитета на брифинге СЦК.

В случае возникновения лесного пожара в сосновом, хвойном хозяйстве есть угроза перехода в верховой, что влечет потерю этих лесов.

"Порядка семи областей в зоне особого риска: Восточно-Казахстанская, область Абай, Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская области. Это регионы, где сосновые леса и насаждения", - добавил Елемесов.

Верховой лесной пожар – это лесной пожар, охватывающий полог леса (верхушки деревьев), что особенно опасно для хвойных деревьев.

Низовой лесной пожар распространяется по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду.