«Зачем ее ввели, если машины также стоят в общей очереди вместе с теми, кто не зарегистрирован?» - с таким вопросом в редакцию «НГ» обращаются читатели. По их словам, те, кто позаботился заранее оформить проезд через пункт пропуска, ночью стояли в общей колонне, давно пропустив назначенное время.

Напомним, электронная очередь для грузоперевозчиков на границе России и Казахстана на пункте пропуска «Кайрак» начала работать в понедельник, 12 мая. Первые же сутки работы вызвали возмущение водителей, которые по нескольку часов ожидали пересечения границы. Проблемы были не только у владельцев грузовых автомобилей, но и легковых – им приходилось объезжать скопившиеся фуры по обочине, рискуя оказаться в кювете.

- Ввели платную очередь для грузовых машин и время. Теперь там машин – в три ряда, забили всю проезжую часть. Каждый лезет в свое время, которое купил, а пограничники пропускают по порядку, говорят «нам все равно, какое у вас время», - пишет читательница Надежда. – Машины едут по обочине, а если «встречка», то куда, в кювет?

- Машины стоят по 2-3 часа без движения. У машины был проход на 19.00, но время 23.00, машина все также стоит со всеми, - написала Варвара. – Спрашивается, для чего стоило вводить электронную платную очередь, если водители все также продолжают стоять в многокилометровых очередях?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Кроме того, у водителей фур есть опасения, что введение электронной очереди на границе с Россией приведет к падению к снижению доходов грузоперевозчиков. Как это отразится на конечном покупателе, не сложно догадаться.

- Просим посодействовать в отмене этого проекта, - обратился читатель «НГ», - поясню почему: многие грузоперевозчики работают по направлению Россия-Казахстан-Россия (Екатеринбург, Челябинск - Астана). Также осуществляют и рейсы в Китай. На Китай также электронная очередь и её ждёшь от рейса до рейса месяц и более. В период ожидания заезда на Китай приходится ездить на Россию. А теперь это стало невозможным с внедрением электронной очереди! Так как её можно оформить только на один погранпереход. Соответственно, это приводит к удару по грузоперевозкам.

В управлении госдоходов по Костанайской области ожидают, что ситуация скоро наладится, а то, что происходит сейчас, – неизбежный процесс адаптации.

- Очередь образовалась из-за того, что перед въездом на территорию АПП находились транспортные средства, не зарегистрированные в электронной очереди, тем самым перекрыв проезд и затруднив движение других участников, - сообщили в ведомстве. - В первые дни, пока перевозчики осваивают систему электронной брони, возможны очереди. Однако в дальнейшем мы ожидаем, что ситуация нормализуется.