Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото:gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Как следует из документа, Глава государства постановил:

1. Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – Службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия Антикоррупционной службы по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

КНБ и Агентство по делам госслужбы определены правопреемниками прав и обязательств Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

КНБ должен в месячный срок внести на рассмотрение Президента проект Положения о Службе, а также совместно с правительством и Агентством по делам государственной службы - предложения по перераспределению штатной численности Антикоррупционной службы в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями. Агентству по делам государственной службы, в свою очередь, поручено в месячный срок внести на рассмотрение Президента проект Указа о внесении изменений и дополнений в Положение об Агентстве по делам государственной службы. Также КНБ и Агентству по делам государственной службы поручено в двухмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа.

"Правительству Республики Казахстан в срок до 1 сентября 2025 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Проект закона, вытекающий из настоящего Указа", - говорится в документе.

Контроль за исполнением Указа возложен на Администрацию Президента. Документ вводится в действие со дня его подписания.