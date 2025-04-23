23 апреля 2025, 17:22

Впервые в этом году незнакомые насекомые были обнаружены нами на одном из пустырей села Камысты 13 апреля. С того дня мы ежедневно с детьми ведём наблюдение за личинками.

20 апреля 2025 г. Неделя с момента обнаружения незнакомцев на одном из пустырей С.Камысты

Массовое скопление черных мохнатеньких личинок, длиной 0,5-0,7 см не такие уж и безобидные, и крошечные. Облюбовали они только одно сорное растение – пастушью сумку (семейство Капустные).

Встречается пастушья сумка практически повсеместно: овраги, огороды, канавы, насыпи… Листья пастушьей сумки простые, не разделяются на отдельные листочки. Они имеют прожилки, которые разветвляются и образуют сетчатый узор. Прикорневые листья на черешках, перистораздельные с острыми треугольными, цельнокрайными или зубчатыми долями, струновидно-выемчатые или цельные, собраны в розетку…

Пастушья сумка

Прошло чуть больше недели, и за это время практически все кустики сорняка уничтожены на пустыре. Остались от растений только черешки…

Нам стало интересно, чем привлекло растение черных мохнатиков? Листья молодого растения весной богаты витаминами, человек их употребляют для приготовления супов и борщей, высушенные и растёртые листья добавляют на вкус к мясным и рыбным блюдам. А незнакомцы с большой агрессией уничтожают куст за кустом, наверное, торопятся обогатиться витаминами.

Кроме того, нами было подмечено, что началась массовая миграция личинок с юга на север. И даже песчаные преграды, камни, молодой высокий житняк им не помеха. За пару часов они могут переместиться на несколько метров.

Но активные они в движении и поедании растений только в дневное время. Как только начинает вечереть, личинки зарываются в землю и только единицы прячутся на нижней части листа пастушьей сумки. Рано утром, пока трава влажная и холодная личинок, не видно. И только когда солнечные лучи хорошо прогревают траву, их сразу тьма… За это время личинки немного увеличились в размерах (0,7- 1 см) и их стало гораздо больше.

Если это личинки рапсового листоеда, как нам пояснили в прошлой статье, то взрослые насекомые и в 2023 году, и в 2024 году были в большом количестве на заброшенных пустырях с. Камысты. А взрослые особи не брезговали и другими сорными растениями, и овощными культурами на огороде. У себя на огороде рапсового листоеда мы с детьми собирали вручную. Но там, где он был массово распространён, с ним никто не боролся!

Вот такие безобидные на вид личинки, но приносят много хлопот.

А мы с детьми продолжаем наблюдать, как с тремя парами крошечных ножек незнакомые насекомые мигрируют. И собираем их, если они заползают во двор.