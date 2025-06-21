День Рождения Виктора Цоя
Маркс
21 июня 2025, 18:30
21 июня отмечается День Рождения легендарного рок-исполнителя Виктора Цоя. В Казахстане он мог бы сегодня стать пенсионером, если бы дожил. И казахстанцы, а особенно кустанайцы, помнят и чтят его творчество, о чем и свидетельствует петроглиф, обнаруженный внимательным отроком на стене Виктора Цоя в Санкт-Петербурге.
Сделана сия памятная надпись, несомнено, горячими поклонниками певца, прибывшими в Северную Пальмиру из славного града Кустаная.
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