13 июня 2025, 16:06

Со 2 по 8 июня 2025 года в городе Алматы прошла III Республиканская спартакиада среди педагогов и сотрудников организаций технического и профессионального образования. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 17 регионов страны.

Состязания проходили по таким видам спорта, как волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис.

Костанайская область была представлена мужскими сборными по волейболу и баскетболу, спортсменами по настольному теннису. От Костанайского политехнического высшего колледжа в спартакиаде участвовала мужская сборная по волейболу, оказавшаяся самой возрастной среди заявленных команд.

В ходе состязаний наши волейболисты проиграли двум командам, представлявшим колледжи, готовящие профессиональных спорсменов. В итоге сборная Костанайского политехнического высшего колледжа заняла пятое место среди 14 команд.