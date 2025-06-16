16 июня 2025, 15:35

С 2 по 6 июня Центр «Хатико» стал местом встречи детей из разных уголков региона. Благодаря поддержке ГУ "Отдел образования акимата города Лисаковска", ГУ "Аулиекольский районный отдел образования" и ГУ "Федоровский районный отдел образования" в Центре отдохнули и подружились ребята из Лисаковска, Аулиекольского и Федоровского районов.

Эти несколько дней были наполнены радостью, смехом и настоящими детскими эмоциями. За короткое время ребята не только познакомились, но и стали настоящими друзьями. Их объединили общие интересы, увлекательные занятия и, конечно же, душевная атмосфера, которую с любовью создает коллектив Центра.

Программа была насыщенной и разнообразной: участники лагеря стреляли из лука, играли в лазертаг, преодолевали маршруты экстримпарка, катались с горки, проходили тематические квесты, а также участвовали в творческих мастер-классах и играх на командообразование.

Один из самых ярких моментов смены - вечер у костра: гитара, маршмеллоу, печёная картошка и искренние разговоры под звездами.

Такие встречи - это больше, чем просто отдых. Это возможность для детей из разных районов познакомиться, научиться работать в команде, проявить инициативу и просто почувствовать себя частью большого и дружного сообщества.

Центр «Хатико» благодарит отделы образования за оказанное доверие и сотрудничество. Мы уверены, что впереди - ещё много тёплых и ярких встреч, которые навсегда останутся в памяти наших юных гостей.