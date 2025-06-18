Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок
Ильяс
18 июня 2025, 10:20
Эх, как Касым-Жомарт Кемелевич пару лет тому назад на лихом коне с шашкой наголо накидал обещаний: сделаем газ в два раза дешевле (то есть, как было), создадим неконтролируемый фонд для больных детей с супердорогим лечением и каждому ребенку Казахстана, не достигшему 18-ти лет, по 100 долларов США ежегодно на личный счёт.
И вот уже два года канули в лету, моя родственница переехала в другую дружественную страну и решила забрать накопления, обещанные Елбасы-2 её дочери. И что сказали в ЕНПФ: те дети, у которых родители стали перебежчиками, лишаются обещанных денег. С глаз долой, из сердца вон. Интересно, куда Касым-Жомарт распределит эти нефтяные деньги?
Фотография создана чат-GPT.
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