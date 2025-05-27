Штрафы как "сюрприз" после концерта
Skeptic
Вчера посетил концерт группы "Mezzo" во Дворце молодёжи в Костанае...
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Там со стороны въезда с т.н. "проспекта Назарбаева" (когда ему уже вернут имя Юрия Гагарина?), перед главным входом и справа, вокруг памятника Камшат Доненбаевой, огромная площадь выложена плиткой/брусчаткой.
А за ней, на задворках, в четыре раза меньшая территория заасфальтирована.
Я каким-то образом догадался проехать на асфальт, кое-как припарковал машину, ориентируясь на уже стоящие там. Ибо никакой разметки, хоть как-то намекавшей на то, что эта площадка - стоянка для машин, там просто нет.
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Самое "весёлое" было после концерта.
Водителям, поставившим свои машины на "стоянке", пришлось приложить старания, чтобы не помешать друг другу и не стукнуться при выезде с этой "стоянки". Ибо абсолютно никакой разметки, по которой можно было бы ориентироваться, там нет.
Но ещё больше "повезло" тем, кто не угадал со стоянкой и припарковал свои машины недалеко от входа во дворец прямо на плитке/брусчатке. Хотя там тоже нет никакой разметки.
Просто людям логика подсказала, что стоянка должна быть недалеко от входа, а не где-то на задворках.
Но после концерта их ожидал "сюрприз" в виде нескольких экипажей дорожной полиции.
Те поснимали с машин номера и ожидали "нарушителей" для разборок.
Что и как там происходило, я не наблюдал. Мне хотелось засветло до Рудного доехать.
Но что-то мне подсказывает, что "урожай" был богатым. В чьи только "закрома"?
...
Отсюда вопросы:
- Почему при Дворце молодёжи нет порядка на территории?
- Почему на "настоящей" стоянке нет абсолютно никакой разметки?
- Почему людей, ставивших машины на брусчатке, никто не предупреждал, что там нельзя парковаться? Перед тем, как войти в здание, я наблюдал, как охранник заставлял доставщика пиццы отогнать мопед, на котором он приехал, от входа. Показал ему, где стоянка и заставил отогнать мопед туда.
А десятки машин, останавливающихся там, где "не положено", он "не заметил"?
Или это делается (сдаётся мне, не первый раз) специально? Для поборов?
Кто ответит на эти вопросы?
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