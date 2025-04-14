Фото и видео черных насекомых прислала "НГ" жительница с. Камысты Светлана ШЕФЕР. Мы попытались определить их название, и, похоже, это нам удалось. Но сначала письмо автора видео.

"С приходом ранней весны просыпается и оживает все вокруг: зеленеет трава, набухают вегетативные почки, муравьи выходят из муравейников. Были замечены даже комары и мухи. Насекомые обычно откладывают свои личинки перед зимой в разных местах, в зависимости от вида:

На деревьях и кустарниках (яблонная медяница, зимняя пяденица);

В почве (крыжовниковая огнёвка) и опавшей листве (яблонный цветоед);

В воде (личинки стрекоз) рядом с водой (мотыли - будущие комары);

В стебле растения (малинная стеблевая галлица).

Но чтобы личинки массово расположились сверху на только появившейся траве, такого чуда я не припомню. Хотя вторая декада апреля только вступила в свои права. Днем температура +10 - +12 градусов, а ночью даже было понижение температуры до -3 градусов.

Да и такое массовое скопление черных мохнатеньких личинок длиной 0,5-0,7 мм с тремя парами ножек (по три с каждой стороны), которые ближе к передней части головы, я никогда не видела. Мы с детьмирешили посмотреть сколько их, какую площадь занимают. На площади 100 кв. см их сотни. Передвигаются очень быстро с листочка на листочек. Но чьи это личинки? Какого насекомого? И почему на пустыре, где, кроме травы, ничего нет, их как будто специально горстями положили по всей территории? Это сколько же из них образуется взрослых особей насекомых?"

Мы попросили посмотреть на фото корреспондента "НГ", биолога Елену ПИКЕЛЬНУЮ. Ниже - ее комментарий.

Определять вид по фото не всегда удобно - невозможно увидеть мелкие детали. Но на одной фотографии, сделанной Светланой, явно видно, что это личинки жуков листоедов. Скорее всего, это личинки щавелевого листоеда, близкого родственника листоеда рапсового, о котором мы уже писали. Если это так (что вероятнее), они превратятся в блестящих жуков со сверкающими зелёными надкрыльями, да ещё с синеватыми переливами - настоящие живые драгоценности.

Щавелевый листоед - живая драгоценность / Фото macroclub.ru

У рапсового листоеда окраска тоже яркая - красно-чёрная, но без сияния. И тот, и другой - жуки- красавцы. Но если их много и напали они на ваш огород, то уже никакой симпатии к ним не остаётся.

В 2021 году было форменное нашествие насекомых, пожирающих зелень с невиданной алчностью. Об этом можете прочитать в статье «Кому и хрен с редькой сладки».

Если же переходить по ссылке не хочется, вот отрезок той статьи, из которой становится понятен образ жизни листоедов.

Щавелевый листоед может нанести такой же урон зеленным культурам, как и рапсовый. Красно-черные блестящие жуки с выпуклыми надкрыльями - родственники колорадских, принадлежат к тому же обширному семейству листоедов. Только специализируются на другой пище.

Если колорадские жуки с аппетитом уплетают растения семейства пасленовые, отдавая особое предпочтение картофелю, то эти гвардейцы в красно-черных мундирах объектом своих набегов выбрали семейство капустных. Поскольку они особенно часто вредят рапсовым полям, этого жука так и назвали - листоед рапсовый. На дачах рапс не выращивают, но зато там можно найти капусту, хрен, редиску, репу, руколу. В общем, все представители семейства капустных (бывших крестоцветных) рапсовому листоеду по вкусу, а не будет культурных капустных, он не гордый, перебьется гулявником или сурепкой, они хоть и дикари, но тоже капустные.

Вот такой он блестящий красавчик - рапсовый листоед / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Как вы понимаете, при любом раскладе рапсовый листоед не помрет с голодухи. Жил он всегда рядом с дачниками, попадался на глаза неоднократно, но опасений его аппетит не вызывал, пока наносимый урон был мало заметен. Но в этом (2021 году вспышка численности рапсового листоеда. Дачники вдруг его заметили и с ужасом наблюдают как их грядки принимают весьма плешивый вид, а то и вовсе пустеют.

Естественно, в любом дачнике моментально просыпается желание уничтожить вредителя, пока еще хоть что-то осталось.

Вот такими кучами листоеды облепляют растения / Фото Евгения ПОЛУЯНОВА

Агротехнические методы борьбы с рапсовым листоедом разработаны давно, они довольно стандартны. Это уничтожение сорняков семейства капустных (дикая горчица, сурепка, гулявник и др.), чтобы не раскармливать жуков; отлов взрослых листоедов и их личинок вручную, с последующим умерщвлением; частое рыхление почвы, чтобы уничтожить куколок, спрятанных в земле.

Но, если рапсовых листоедов уж очень много, как в этом году, то поздно рыхлить и отлавливать. Результат будет слабенький. Придется применять химические средства. Поскольку этот вредитель - листоед, то и применяются те же самые препараты, что для борьбы с другими докучливыми листоедами - колорадскими жуками (Актара, карбофос и прочие). Купить их можно в специализированных магазинах, в инструкции написано, как правильно использовать. Только помните, что в случае с той же руколой, обработать растения можно, но сделать из них салат в ближайшие 20-25 дней, а лучше месяц, уже не получится, если не хотите отравиться, разумеется.

В июне уже взрослые жуки уйдут на летний покой - зароются глубоко в почву (сантиметров на 20) и буду там спать до августа. А в августе выберутся наружу и самочки будут вплоть до ноября отладывать яйца. Каждая может отложить до 250 яиц. Яйца яды не берут! Как раз, в основном в стадии яиц листоеды и зимуют (впрочем, иногда личинкам тоже удается дожить до весны).

Весной из перезимовавших яиц вылупляются личинки, которые через 15-28 дней, основательно подкрепившись, зарываются в почву на губину 5-8 см и там окукливаются. В стадии куколки они пребывают 14-20 дней. А потом выходят наружу и начинают активно питаться. В 2021 году рапсовые листоеды успели пройти эти этапы аккурат к высадке капусты на грядки. Они с удовольствием воспользовались этой возможностью и в том году у горемычных дачников от зеленых листьев капустной рассады остались только жилки.