27 мая 2025, 09:58

Пришла новость... с косой. Костанайщина ожидаемо возглавила антирейтинг страны по младенческой смертности. Иначе и не могло быть - главный форпост, который должен быть заслоном тому - детская областная больница - пятый год лежит на боку.

Одна из лучших некогда детских лечебниц Казахстана была отправлена несколько лет назад на капитальный ремонт и не вышла до сих пор из этого коматозного состояния.

Причина одна - бюрократия местных чиновников. Вместо волевых управленческих решений, которые могли бы вернуть детских врачей из временного ангара в родные стены, наши бастыки перекидывают ответственность друг на друга, боясь проявить инициативу и решительность.

Результат налицо - гибнут малыши. Умирают в утробах матерей, при рождении, их не могут выходить далее... Сколько это будет продолжаться, неизвестно.

Однозначно, что отсутствие должных условий для работы врачей будет сказываться на их эффективности. А это значит, что чем дольше наши чиновники из акимата Костанайской области и областного управления здравоохранения будут волокитить ремонт детской больницы, тем хуже будут обстоять дела со здоровьем у маленьких жителей региона.