Когда продолжат реконструкцию дворов?
Fasd
20 июня 2025, 10:59
В прошлом году поздней осенью во дворах домов по адресу ул. Каирбекова, 353 351 351/1 и Киевская, 3 делали реконструкцию дворов, но из за холодов работы прекратились.
Теперь скажите - когда работы возобновятся? А именно: не облагорожены заборами возле подъездов, а также, как видите на фото, нет лавочек у подъездов, которые были раньше, а теперь их не хотят возвращать.
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