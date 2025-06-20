20 июня 2025, 10:59

В прошлом году поздней осенью во дворах домов по адресу ул. Каирбекова, 353 351 351/1 и Киевская, 3 делали реконструкцию дворов, но из за холодов работы прекратились.

Теперь скажите - когда работы возобновятся? А именно: не облагорожены заборами возле подъездов, а также, как видите на фото, нет лавочек у подъездов, которые были раньше, а теперь их не хотят возвращать.