Пока Андрей КАНЧЕЛЬСКИС находился в отпуске, его уволили без согласования с ним. Тот подал в суд, но проиграл. С решением истец не согласился и подал апелляционную жалобу. Чем всё закончилось?

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Звезда российского футбола, бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис был назначен директором ФК "Тобол" 18 июля 2023 года. В ноябре того же года он предоставил себе отпуск на 10 календарных дней. Исполнение обязанностей было возложено на Даулета Сагиева. 22 ноября Попечительский совет клуба уволил Канчельскиса.

Тогда же Андрей Канчельскис прокомментировал новость о своей отставке для championat.com:

«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября - будем разбираться. Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моём увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать».

Канчельскис подал иск на клуб в Костанайский городской суд. Просил признать увольнение незаконным, восстановить на работе в должности руководителя, взыскать средний заработок за все время вынужденного прогула с 23 ноября 2023 года по день восстановления на работе и взыскать денежную компенсацию морального вреда, причиненного в связи с незаконным увольнением, в размере 1 000 000 тенге. Мотивировал свои требования тем, что оснований для досрочного расторжения трудового договора не имелось и согласия он своего не давал. Кроме того, по мнению Канчельскиса, расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период пребывания работника в отпуске было недопустимо.

Суд установил, что Канчельскис работал руководителем исполнительного органа юридического лица, следовательно, согласно пункту 1 статьи 159 Трудового кодекса, предварительное рассмотрение индивидуального трудового спора согласительной комиссией не требуется. Согласно подпункту 23) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа по решению уполномоченного органа юридического лица. Такое решение было принято на внеочередном заседании Попечительского совета фонда 22 ноября 2023 года. Проверка управлением по инспекции труда акимата Костанайской области нарушений трудового законодательства при расторжении трудового договора с истцом не установила. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается в период пребывания работника в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса.

Поэтому суд отказал в иске.

Андрей Канчельскис подал апелляционную жалобу в Костанайский областной суд. Коллегия в жалобе отказала и оставила решение об увольнении без изменения.

- Заслушав пояснения представителей сторон, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, коллегия считает необходимым решение оставить без изменения, - говорится в решении. - Поскольку судом первой инстанции в полном объеме установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, применены нормы права, подлежащие применению, выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам дела. Установлено, что истец уволен по решению уполномоченного органа юридического лица, при этом обязательное обоснование работодателем принятого решения о досрочном прекращении трудового договора и согласие работника на досрочное расторжение трудового договора трудовым законодательством не предусмотрено.