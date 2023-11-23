Известный российский экс-футболист Андрей КАНЧЕЛЬСКИС прокомментировал новость о своей отставке с поста генерального директора «Тобола», сообщает championat.com.

«Я покинул «Тобол»? Мне ничего не приносили, я ничего не подписывал. Совладелец клуба подтвердил? У него должны быть какие-то основания. Он хочет меня уволить на тех основаниях, что он мошенник, занимается обналичиванием и делает чёрные дела? Я этими делами не занимаюсь, а он занимается. Я сейчас в отпуске, приеду после 29 ноября - будем разбираться.

Когда будет стоять моя подпись, тогда можем говорить о моём увольнении. А сейчас Калдияров бежит впереди паровоза. Пусть он о себе немного позаботится. Сейчас будут отправлены письма в ФИФА и УЕФА, потому что мне позвонили и спросили по поводу его деятельности и ещё некоторых людей, которые работают в «Тоболе». Это уже серьёзное дело, теперь они будут за это отвечать», - сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее о том, что директор футбольного клуба «Тобол» Андрей Канчельскис покидает свою должность уже через 4,5 месяца после назначения, сообщила пресс-служба ФК в Instagram.

Алимжан КАЛДИЯРОВ, совладелец «Тобола», также подтвердил отставку Андрея Канчельскиса с поста генерального директора клуба.

«Да, он уже покинул клуб. Мы расторгли контракт», - сказал Калдияров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».