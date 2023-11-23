О том, что директор футбольного клуба «Тобол» Андрей Канчельскис покидает свою должность уже через 4,5 месяца после назначения, сообщила пресс-служба ФК в своем аккаунте в Instagram.

- От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, - говорится в сообщении.

Напомним, о назначении Андрея Канчельскиса директором футбольный клуб сообщил 11 июля 2023 года. Тогда аким Костанайской области Кумар Аксакалов выразил уверенность, что "его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень".

В этом году костанайская команда сыграла восемь матчей в Лиги конференций УЕФА, остановившись в шаге от группового этапа, заняла 8-е место в чемпионате Казахстана и выиграла Кубок РК. Благодаря победе в республиканском Кубке "Тобол" в следующем году сыграет в Лиге Европы.