В столице республики, на стадионе «Астана Арена», 4 ноября прошел финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, в котором встретились действующий обладатель почетного трофея «Ордабасы» и костанайский «Тобол».

С мячом Альберт Габараев / Фото instagram.com/pflkaz

Шымкентский клуб в этом году впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Казахстана и заработал шанс оформить «золотой дубль». А вот костанайская команда впервые с 1999 года не смогла финишировать в чемпионате в первой семерке - "Тобол" только в заключительном туре прервал серию из десяти матчей без побед, проведя в Павлодаре в ворота «Аксу» три безответных мяча. В итоге отстал от первого места на 24 очка.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ, для которого это был первый финал Кубка Казахстана, отметил, что участие его подопечных в решающем кубковом матче не случайно, и команда достаточно мотивирована, чтобы это доказать. А дополнительной мотивацией для «Тобола», кроме того, что предстояло сыграть против новоиспеченного чемпиона, являлся и тот факт, что в случае победы команда обеспечит себе участие в еврокубках на следующий сезон.

В этом году костанайский клуб играл в Лиге конференций УЕФА и в итоге остановился в шаге от группового этапа: прошел финскую «Хонку» и североирландский «Дерри Сити», сенсационно выбил между этими двумя противостояниями швейцарский «Базель», но уступил именитой чешской «Виктории», в прошлом сезоне игравшей в Лиге чемпионов.

На пути к своему четвертому кубковому финалу «Тобол» выбил из розыгрыша почетного трофея «Аксу» (2:0, 1:2), «Шахтер» (2:0, 0:1) и «Атырау» (1:0, 1:0). А «Ордабасы» прошел «Мактаарал» (1:2, 4:1), «Кызыл-Жар» (2:0, 0:1) и «Астану» (0:1, 2:0 - в дополнительное время).

В рамках Кубка РК «Тобол» и «Ордабасы» ранее встречались трижды, причем дважды - в финале. В 2007 году костанайский клуб, четырьмя годами ранее уже доходивший до финала и уступивший там «Кайрату» (1:3), в Таразе переиграл в своем втором финале шымкентцев со счетом 3:0 и впервые стал обладателем Кубка Казахстана. В 2010 году «Тобол» уступил «Ордабасы» на своем поле в четвертьфинале со счетом 1:4. А на следующий год команды вновь встретились в финале, и на этот раз шымкентцы, одержав победу с минимальным счетом (1:0), впервые завоевали этот почетный трофей.

Боян Младович выигрывает борьбу за мяч на «втором этаже» / Фото instagram.com/pflkaz

На свой четвертый кубковый финал «Тобол» вышел на поле в таком составе: голкипер Иван Коновалов, защитники Роман Асранкулов, Боян Младович, Альберт Габараев и Багдат Каиров, полузащитники Йован Илич, Серикжан Мужиков (к) и Евгений Шахов и нападающие Мильян Вукадинович, Серж Дебле и Игор Иванович.

Промах голкипера «Ордабасы» за пределами штрафной площади / Фото instagram.com/pflkaz

Фавориты матча с первых минут встречи установили контроль за мячом, но проблем обороне костанайского клуба это не создавало. Первый удар по воротам «Тобола» нанес узбекистанский полузащитник шымкентцев Шахбоз Умаров, пробивший на 10-й минуте с линии штрафной площади, но Коновалов легко поймал мяч. На 14-й минуте «Ордабасы» заработал первый в матче угловой удар, но обострения у ворот «Тобола» он не принес. В ответной атаке Иванович после передачи Мужикова пробил по воротам с правого края штрафной площади, но этот удар принял на себя Сергей Малый. А еще через две минуты Шахов из центрального круга сделал передачу вперед низом на ход Ивановичу, который, войдя в штрафную площадь, решился на удар слева в дальний нижний угол ворот, но голкипер «Ордабасы» Бекхан Шайзада в падении поймал мяч. После контратаки соперника Асранкулов почти от лицевой линии пробил далеко на половину поля шымкентцев. Малый головой отправил мяч назад своему вратарю, но вышедший за пределы штрафной площади Шайзада, пытаясь отбить мяч ногой, промахнулся мимо него. Однако Малый исправил ошибку голкипера, первым успев к мячу в соперничестве с преследовавшим его все это время Дебле.

Удар наносит лучший бомбардир «Тобола» Серж Дебле / Фото instagram.com/pflkaz

На 20-й минуте капитан «Ордабасы» Гафуржан Суюмбаев хорошим пасом низом из центра на левый край штрафной площади вывел на удар выдвинутого на острие нападения украинского нападающего Артема Беседина, но он, пробив из-под ноги мешавшего ему Младовича, не попал в створ ворот. Постепенно инициативой завладели костанайцы, заработавшие три угловых удара. На 38-й минуте после подачи слева Асранкулова попытался пробить по воротам в акробатическом прыжке из центра штрафной площади Иванович. Однако его опередил Темирлан Ерланов, прервавший эту передачу, головой отбив мяч за пределы штрафной площади прямо на Каирова, который пробил с ходу выше ворот. Во время ответной атаки уже Асранкулов выбил головой мяч прямо в ноги Беседину, пробившему с ходу с линии штрафной площади рядом с левой стойкой ворот.

Очень напряженной выдалась концовка первого тайма. За пять минут до перерыва Вукадинович, сыграв на левом краю штрафной площади в «стеночку» с Ивановичем, с острого угла сделал прострел низом на Дебле, но ивуарийский нападающий не дотянулся до мяча у ближней штанги.

На 44-й минуте уже узбкистанскому нападающему «Ордабасы» Бобиру Абдухаликову не хватило совсем немного, чтобы в прыжке перед воротами «Тобола» дотянуться до мяча и нанести удар головой после подачи с левого фланга его соотечественника Умарова. Через минуту уже Умаров пробил из центра метров с 25-ти в правый нижний угол ворот, но Коновалов в падении поймал мяч.

Ислам Чесноков забивает победный гол / Фото vk.com/fctobol

И уже в компенсированное к первому тайму время Илич из глубины своей половины поля сделал длинный заброс на левый край атаки, где Дебле своими активными действиями заставил ошибиться сначала Малого, затем сенегальского защитника шымкентцев Мамаду Мбоджи, и, войдя в штрафную площадь, пробил обводящим ударом в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Второй тайм «Тобол» начал с Момчило Мркаичем в составе, заменившим Вукадиновича. А игра возобновилась атаками шымкентского клуба, которые дважды завершавшились угловыми ударами на правом фланге. На 57-й минуте «Ордабасы» заработал и штрафной удар в трех метрах от правого угла штрафной площади за снос Шаховым Беседина. Со стандарта в обвод «стенки» по воротам пробил украинский полузащитник «Ордабасы» Евгений Макаренко, но Коновалов кулаками отбил мяч.

После часа игры в составе «Тобола» произошла еще одна замена, и вместо Дебле на поле вышел Ислам Чесноков. И уже через пять минут Шахов из центрального круга сделал передачу на левый фланг Асранкулову, а после ответного паса отправил мяч к дуге штрафной площади Ивановичу, который вторым касанием подключил к атаке Чеснокова. А тот, пробросив себе мяч на ход, забежал в штрафную площадь между бразильским полузащитником Ауро Жуниором и Мбоджи и пробил слева по воротам. И мяч, юркнув между ног голкипера, влетел в сетку ворот.

Пока игроки «Ордабасы» приходили в себя после пропущенного гола, «Тобол» едва не удвоил свое преимущество. На 70-й минуте Асранкулов метров с 25-ти очень сильно пробил по воротам, голкипер в прыжке не дотянулся до летевшего над ним мяча, но тот попал в перекладину и отлетел в поле.

Наставник «Тобола» на 78-й минуте провел двойную замену, выпустив на поле вместо Асранкулова Руслана Валиуллина, а вместо Ивановича Павла Забелина. На 85-й минуте мог увеличить счет и Мркаич, совершивший с мячом рейд по правому краю и из пределов штрафной площади пробивший в ближний верхний угол. Но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

Шымкентцы, помня предыдущий финал, когда в матче с «Акжайыком» они сравняли счет на седьмой добавленной минуте (4:4) и в дополнительное время одержали победу, боролись до конца и в этой встрече, но лишь смогли заработать на исходе основного времени штрафной удар на левом краю атаки.

В дополнительное время в составе костанайского клуба произошла скорее тактическая замена, и вместо Мужикова на поле вышел Павел Киреенко, а «Тобол» в итоге удержал победу и, спустя 16 лет, во второй раз в своей истории завоевал Кубок Казахстана.

Церемония награждения / Фото vk.com/fctobol

После матча Милич Чурчич поздравил «Ордабасы» с завоеванием золотых медалей, отметив хорошую игру соперника.

- Хочу сказать спасибо моим футболистам, которые весь год работали, - сказал главный тренер "Тобола". - Мы ждали эту игру. Спасибо и нашим болельщикам, которые пришли и такую поддержку нам дали сегодня! Этот трофей - для наших болельщиков, для Костаная и для всей области! Спасибо нашему руководству, которое создало хорошие условия, чтобы мы все вместе подготовили команду и сегодня выиграли. Мы сделали хорошую команду, работали весь год, и спасибо моим ребятам, которые добыли эту победу. Что касается самой игры, то много эмоций, было много моментов и у «Ордабасы», и у моей команды. Но я сказал сегодня, что выиграют дисциплина и терпение. Потому что, когда играется финал, нужна одна хорошая передача и один хороший удар по воротам. Это и было сегодня. Спасибо всем моим футболистам, которые были и на поле, и на скамейке - они выиграли сегодня. И этот трофей - это история клуба.

Кубок Казахстана по футболу в руках капитана «Тобола» Серикжана Мужикова / Фото instagram.com/pflkaz

Первый трофей тренера «Тобола» Милича Чурчича / Фото instagram.com/pflkaz

Победитель Кубка РК, согласно таблице коэффициентов УЕФА, будет выступать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда. При этом УЕФА проводит очередную реформу: с 2024 года в еврокубках больше не будет привычного группового этапа, а каждая команда проведет по 8 матчей, но все соперники будут разными - каждый следующий определяется, как в шахматах, по итогам сыгранных матчей по швейцарской системе.