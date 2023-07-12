Им стал известный футболист и менеджер Андрей КАНЧЕЛЬСКИС. Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.





Андрей Антанасович в 90-х годах играл в составе «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Всего за «Манчестер Юнайтед» Андрей Антанасович провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами.

За всю свою карьеру был игроком основного состава в таких футбольных клубах как: «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Чемпион Европы среди молодежных сборных, обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является Чемпионом Англии, Шотландии.

Последним клубом в тренерской карьере 54‑летнего Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.

- Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень, – отметил аким региона Кумар АКСАКАЛОВ, поздравляя нового директора с назначением.

После 14 туров чемпионата Казахстана‑2023 «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице с 23 очками. 13 июля костанайская команда встретится с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.