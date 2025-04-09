Более 12 000 домов в 12 регионах было подтоплено в прошлом году из-за паводков в Казахстане. Ровно год назад тяжёлая ситуация сложилась и в Костанайской области. Уходили под воду не только частные дома, но и мосты, и дороги. Сейчас, уже этой весной, топит в частности Акмолинскую область - республиканские СМИ сообщают, что под воду ушел внедорожник. Водитель утонул.

Можно ли остановить стихию или хотя бы минимизировать риски нанесенных ей разрушений? В течение марта корреспонденты "НГ" изучали этот вопрос, говорили с пострадавшими жителями и брали комментарий экспертов чтобы найти все возможные способы решения этой проблемы. Предлагаем вашему вниманию большой материал обо всем, что мы узнали за это время.



Куда может прийти большая вода

6 марта 2025 года. Республиканский штаб, координирующий все противопаводковые операции МЧС по Казахстану, этой весной находится в Костанае.

Костанай утром 7 апреля 2024 года/Фото из архива "НГ"

По словам вице-министра РК по ЧС Рамиля КАМОВА посетившего регион в этот день, это не случайно, так как в Костанайской области в прошлом году сложилась достаточно тяжелая паводковая ситуация.

Рамиль Камалов/Фото из архива "НГ"

- В Карасуском районе наблюдаются большие запасы воды и высокая увлажнённость почвы, аналогичная ситуация в районе Аркалыка, - говорил он в начале марта. - Также ведём прогнозирование по реке Тобол: в Костанае частный сектор может попасть в зону возможного подтопления. Пока что видно, что запасы влаги меньше, чем в прошлом году, но риски всё же остаются. Многое будет зависеть от погодных условий.

Через месяц, 3 апреля, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ подвел итоги паводкового периода и отметил, что этой весной он в области уже завершен. Тем не менее, вспоминая прошлый год, население с некоторым недоверием относится к противопаводковым мероприятиям.

Прошлой весной эту территорию на берегу Тобола полностью затопило водой/Фото из архива "НГ"

19 февраля корреспондент "НГ" посетил прибрежную зону Костаная которую топило прошлой весной и поговорил с местными жителями. Зинаида ЩУРОВСКАЯ проживает здесь уже 40 лет. Построила дом, посадила сад из туй и облагородила участок, используя ландшафтный дизайн. Общая площадь её участка - 15 соток. Она признается, что в прошлом году вода зашла в ее дом, как и 20 лет назад.

Зинаида Щуровская/Фото из архива "НГ"

- Нам выдали деньги на ремонт, но их не хватило, и пришлось добавлять свои. Я высушила дом после паводка и сделала евроремонт: он у меня из новых экологических бревен, я их пробила и вложила туда отопление, чтобы дом сушило и дальше, - рассказала женщина. - Сейчас нас снова пугают паводком, а как так?! Столько лет его не было, может и в этом году не будет…

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Власти Костаная опасаются, что кризисная ситуация в этом районе может повториться. Поэтому в конце прошлого года было найдено возможное решение проблемы в прибрежной зоне - было подписано постановление акимата о начале процедуры изъятия недвижимого имущества.

Собственникам жилья, находящегося в вероятной зоне подтопления, отправили отчеты об оценке. Всего в прибрежной зоне Костаная планируется выкупить 69 участков.

В прибрежной зоне Костаная часто можно встретить ветхое жилье/Фото из архива "НГ"

По словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, многие владельцы недвижимости с вынужденным переселением согласны, тем более что значительная часть жилья - ветхое. К утилизации строений планируют приступить в мае, когда уже наверняка минует угроза паводка.



На этой территории акиматом запланировано благоустройство сквера общей площадью в 12 гектаров.

Но не все местные жители согласны с таким решением властей. Они считают, что нужно строить парки, а дамбы, чтобы дать им возможность жить на прежнем месте.

Частая картина для Костаная - частный сектор на фоне многоэтажек/Фото из архива "НГ"

Есть и другая точка зрения, о которой говорит местный житель Сергей.

- Людям в возрасте тяжело даются такие переезды, а мы, молодые, нам всё равно. Я даже не смотрю, что этот дом (трехкомнатный) заново перестроил - если дадут адекватную оценку, чтобы мне хватило купить равноценное жилье, то я не против переехать. Было бы здорово не в городе, а в пригороде, например в Дружбе или в Тоболе - там, где, на мой взгляд, навряд ли будет планироваться масштабная застройка, - поделился он своим мнением. - В среднем такой же дом как у меня стоит 30-35 млн тенге. Если меньше дадут, то не соглашусь, мне проще будет дамбу вокруг своего дома сделать.

В прошлом году при подготовке к паводку использовали мешки с песком

Сергей считает, что традиционное использование мешков с песком проблему не решает.

Власти с таким мнением не согласны. Напротив, утверждают, что мешкотара эффективно защищает населенные пункты от паводковых вод:

- Если посмотреть на наводнения, например, в Европе - там тоже мешки с песком используют, как и вообще во всем мире. Это наиболее эффективный способ, из них можно быстро возвести какую-то конструкцию, - пояснил корреспонденту «НГ» аким области Кумар Аксакалов во время одной из рабочих поездок по Костанаю в середине марта. - Их главная функция - они задерживают воду.

Жительница северо-западной части Костаная рассказывает акимам города (в центре) и области (справа), что их больше не топит

Аким Костаная Марат Жундубаев во время этой же поездки подчеркнул, что в этом году не поступило ни одной жалобы на подтопление, как это было в начале весны прошлого года. И заметил: в частности, решить проблему помогло строительство ливневой канализации в северо-западной части Костаная.

«Она очень мобильная»

В конце февраля сотрудники ДЧС презентовали новое решение по противостоянию паводку.

Фото из архива "НГ"

Была протестирована насыпная дамба, элементы которой закуплены в США, где они применяются в военной промышленности. Ее установили в Костанайском районе возле моста в районе КЖБИ (комбината железобетонных изделий).

Омиржан Тукушев (в центре)/Фото из архива "НГ"

- Она очень мобильная, быстро собирается, в нее можно засыпать любой инертный материал, например песок, - рассказал в середине марта на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель начальника ДЧС области Омиржан ТУКУШЕВ. - Дамба показала себя во время испытаний хорошо. Будем использовать ее в тех районах, где это будет необходимо, в зависимости от ситуации.

Предполагается использование, как минимум, двух «американских» мобильных дамб.

Подвесной мост и обводный канал

Существует еще одно решение проблемы противостояния паводковым водам. Речь идет о создании водоотводного канала в Карасуском районе.

Фото предоставлено акиматом Карасуского района

По информации акимата района, протяженность прохода воды до реки Кундузды составила 14,2 км, глубина канала достигает 13,7 м, а ширина - 46 м. Эти параметры обеспечивают эффективное управление водными потоками и надежное отведение воды в случае паводков.

По расчетам ДЧС, объем воды по каналу составляет около 1 054 080 куб. м/сутки. По каналу отведено около 500 млн кубометров воды.

В акимате района подчеркнули, что работы по его обустройству еще продолжаются, а сам проект получил положительное решение госэкспертизы.

Фото из архива "НГ"

Жители села Новоселовка в этом районе обеспокоены тем, что талые воды затопили местное кладбище, о чем они сообщали "НГ" еще в феврале.

Комментируя ситуацию в начале марта, вице-министр РК по ЧС Камалов отметил, что подъем воды произошел из-за сливания пяти малых озёр в одно большое. Он заверил население села, что после паводков воду откачают. Главное - в целом угроза паводка была предотвращена.

17 марта выезжаем в Карасуский район. На полях ещё довольно много снега. В самой Новоселовке во время нашей поездки детская площадка стояла практически в воде, на многих улицах - огромные лужи.

Помимо скота многие в селе держат и птицу - Тикать нам надо отсюда всем, но не все смогут! У нас скот: коровы, телята. Это все держит! - рассказала «НГ» местная жительница Наталья. Как и многие жители села, Наталья считает, что как раз обводный канал стал одной из причин нынешних бед. - Опасность идет в основном со стороны реки, так как из-за талой воды может быть затор льда. В этом году мы активно работаем с ДЧС, - прокомментировал «НГ» аким Ильичевского сельского округа, куда входит Новоселовка, Ербол КАЛИЕВ. - Сейчас также мы готовы к возможной эвакуации населения. Схема размещения расписана на стенде в школе, будем расселять людей в этом здании. Пешеходный мост временно сняли В итоге эвакуация не понадобилась. Нашли местные власти и интересное решение, как спасти мосты от разрушения во время паводка. Возле Новоселовки используется подвесной мост. Он соединяет село с отделением Кундызда, сокращает путь между ними. Мост состоит из досок, балок и тросов. Он устанавливается с двух сторон на железных каркасах, натягивается трос. Этой весной его заранее сняли на время возможного паводка. Намерены быстро собрать, как только пройдет пик. По информации ДЧС, всего в Костанайской области два таких моста. - Один из них разбронирован на материальном складе в Алматинской области. Сейчас мы изучаем геологию земли в районе им. Беимбета Майлина и планируем установить его в этом районе, - отвечая на вопросы «НГ» на брифинге в РСК, рассказал начальник ДЧС Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. Создавали на чистом энтузиазме Защитить мосты от разрушений во время паводка предлагают 16-летний десятиклассник из Александровской школы Костанайского района Виктор РЫЖКОВ и его преподаватель физики, информатики и робототехники Виталий БАЗАРКИН. В октябре прошлого года они презентовали свой проект на республиканском конкурсе в Алматы и заняли там первое место. Если вкратце, принцип работы следующий: специальные датчики фиксируют уровень воды, и если он выше нормы, мост автоматически поднимается, а при понижении уровня воды опускается. В макете мост из пластика, две деревянные опоры, электродатчик жидкости, микроконтроллер Arduino, сервоприводы, соединительные провода и ёмкость с покрашенной синей краской, в которой находится вода из обрезанной баклажки. Алматинское жюри высоко оценило проект, отметив его уникальность и оригинальность. - Предполагается, что такой принцип работы можно использовать на лёгких сельских мостах, пешеходных или тех, которые имеют историческую ценность. На железобетонных, наверное, не подойдёт. Думаю, что и пешеходный Малый мост в Костанае такой проект спас бы от разрушения. Также на мост можно установить GSM-датчик оповещения служб ДЧС, чтобы мониторить уровень воды в реальном времени, - рассказал Виктор Рыжков, заметив, что идея проекта появилась после разрушения моста во время прошлогоднего паводка возле его родного села. Сейчас учитель и ученик размышляют над модернизацией проекта: обычные сервоприводы можно заменить на шаговые, чтобы мост поднимался постепенно, а не резко, а также добавить вышеупомянутые датчики рассылки SMS-сообщений населению и мониторинга жидкости в реальном времени. Пока что полноценного интереса к проекту со стороны властей не видно. По словам Виктора Рыжкова, его работу оценили почетной грамотой и предложением съездить на экскурсию IT-Hub в Костанае. - Мы готовы обсудить проект с властями, но это только идея - мы не можем делать какие-то расчёты, - добавил в беседе с "НГ" Виталий Базаркин.