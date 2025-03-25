Авторы проекта, который может спасти мосты от разрушения, - 16-летний 10-классник из Александровской ОШ Костанайского района Виктор РЫЖКОВ и его преподаватель физики, информатики и робототехники Виталий БАЗАРКИН (стаж работы - 30 лет). "НГ" встретилась с ними, чтобы узнать подробнее об идее и о возможности реализовать ее на практике.

В октябре прошлого года Виктор и Виталий презентовали свой проект на республиканском конкурсе в Алматы и заняли там первое место. Вкратце принцип работы следующий: специальные датчики фиксируют уровень воды, и если он выше нормы, мост автоматически поднимается, а при понижении уровня воды опускается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Проект состоит из самого моста из пластика, двух деревянных опор, электродатчика жидкости, микроконтроллера Arduino, сервоприводов, соединительных проводов и ёмкости из обрезанной баклажки, в которой находится покрашенная синей краской вода.

Школьник рассказывает, что создавали проект вместе с учителем на чистом энтузиазме и изначально не планировали участвовать в конкурсе.

- В прошлом году был масштабный паводок, и недалеко от нашего села был мост, который проходил через Тобол возле села имени Павлова, - рассказал о своей мотивации и выборе темы проекта Рыжков. - Он был разрушен из-за паводка, и поэтому я попытался как-то решить эту проблему. В Интернете я видел проект моста с датчиками, которые могут рассчитывать критическую нагрузку на него, отчасти этим и вдохновился.

Парень вспоминает, что алматинское жюри высоко оценило проект и отметило его уникальность и оригинальность.

- Предполагается, что такой принцип работы можно использовать на лёгких сельских мостах, пешеходных или тех, которые имеют историческую ценность. На железобетонных, наверное, не подойдёт. Думаю, что и пешеходный Малый мост в Костанае такой проект спас бы от разрушения, - пояснил Виктор. - Также на мост можно установить GSM-датчик оповещения служб ДЧС, чтобы мониторить уровень воды в реальном времени.

- Если в твоем проекте много электроники, насколько он будет устойчив к воде? - спрашиваю у парня.

- Электроника может быть расположена рядом с мостом на какой-нибудь защищённой возвышенности, а датчик воды так разработан, что должен быть погружён в воду, - ответил он.

- Что было после конкурса, власти как-то заинтересовались твоим проектом?

- Пока что с нами никто не связывался, - ответил Виктор. - Мы выиграли там, и всё. Только в начале марта к нам приезжали из управления цифровизации и вручили грамоту за победу, а также пригласили на экскурсию в IT-Hub в Костанае. Сам проект мы пока не обсуждали.

- Аким области Кумар Аксакалов, отвечая на мой вопрос о возможности реализации твоего проекта, пояснил, что готов его рассмотреть. Если власти заинтересуются, ты сам готов к сотрудничеству с ними?

- Я хотел своим проектом просто показать идею, не надеялся на какой-то дальнейший результат. Но я думаю, что эту конструкцию можно использовать на практике, воплотить в реальной жизни. Я думаю, если проект и представлять акиму области, то у меня пока недостаточно опыта. Я могу только показать его специалистам, а дальше дело за ними.

- Мы готовы обсудить проект с властями, но это только идея - мы не можем делать какие-то расчёты, - добавил учитель Виктора.

- А думали запатентовать свой проект?

- Нет, мы только хотели предложить идею. Если её кто-то запатентует, то мы претензий иметь не будем.

Сейчас Виталий и Виктор размышляют над модернизацией проекта: обычные сервоприводы можно заменить на шаговые, чтобы мост поднимался постепенно, а не резко, а также добавить вышеупомянутые датчики рассылки SMS-сообщений населению и мониторинга жидкости в реальном времени.

Фото Ксении РЕБИК