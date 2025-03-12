Утром 12 марта аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ и аким области Кумар АКСАКАЛОВ проехали по городу на арендованном автобусе.

"Гора выше человеческого роста!"

По дороге от областного акимата аким областного центра отчитывался об очистке улиц от снега.

- В этом году мы 1 млрд 172 млн выделили на зиму, но эту сумму, как и каждый год, мы еще на ноябрь и декабрь следующего года тратим. Если деньги остаются, на следующий год перекидываем, - пояснял он. - Мы идем по алгоритму: дороги первой и второй категории очищаем в первую очередь. Немного подрядчики опаздывают, но это из-за того, что снег и дальше идет. А так - все дороги открыты сейчас, снег вывозится.

Кумар Аксакалов обратил внимание, что возле автобусной остановки снег почищен плохо, и отчитал директора ТОО «Таза Жол».

- Почему не убрали?! - возмутился он и показал на окно. - Вот возле стоянки гора, вот слева - выше человеческого роста!

Подрядчики и аким города отвечали: где-то должны чистить ОСИ и ПКСК на придомовых территориях, где-то - владельцы бизнеса, а убирать снег между деревьями не получается из-за растущего там кустарника. Жундубаев отметил: главное - прочистить ливневки, обеспечить пропуск воды, а снег сам уйдет.

Абай и его команда

Выехали по пр. Назарбаева в микрорайон Юбилейный. Аким Костаная отметил, что вода уходит по ливневкам. И добавил: ливневую канализацию проложили в районе Костанай-2. Насколько она работоспособна, весна и покажет .

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Жундубаев подчеркнул, что в этом году не поступило ни одной жалобы на подтопление, как это было в начале весны прошлого года, когда топило частный сектор в районе Костанай-2. Здесь 30 домов, жители которых не могут вывозить снег самостоятельно, им помогают акимат и волонтеры. Автобус направился в Костанай-2.

Там акимы зашли в несколько домов по ул. Энгельса, в которых живут одинокие пенсионерки. Одна из них рассказала, что в прошлом году их подтапливало - вода была под полом, но не в самом доме. И подтвердила - этой весной их пока не топило.

На всякий случай аким области дал распоряжение начальнику ДЧС: организовать в этом районе пост и мониторить ситуацию, а если вода зайдет в подпол - оперативно ее откачивать. Марат Жундубаев сообщил, что такой пост уже есть.

Пенсионерка продолжила - сейчас во дворе у нее снега нет, только в огороде.

Прошли по улицам - видно, что местные жители чистят свою территорию. Хотя большие сугробы возле пары домов все же нашли.

У другой пенсионерки снег во дворе как раз, видимо по совпадению, чистили волонтеры Молодежного ресурсного центра Костанайской области. Они, кстати, в прошлом году помогали готовиться к паводку и жителям ул. Тобольская (недалеко от Колесных рядов).

Пенсионерка показала, что дом сидит низко. Волонтеры к ней приходят сейчас чуть ли не каждый день. Ее в этом году тоже не топило.

- Всего мы по области уже 33 двора очистили: 8 в районах и 25 в Костанае, - сообщил акимам директор МРЦ Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ. - В планах у нас еще есть 20 адресов.

"А ваш дом будет наш"

Представитель ГКП «Костанай Су» сообщил, что в городе три крупных водопропускных канала: в районе дачного общества «Текстильщик», в микрорайоне Аэропорт и вдоль жилого массива Дружба. Сейчас они очищены на 80%.

Проезжая на автобусе, как раз увидели водопропускной канал возле Дружбы.

Чиновники отчитались: дачи «Текстильщик», где в прошлые годы часто было подтопление, сейчас полностью готовы к возможному паводку. Уведомили о возможной угрозе и жителей других дачных сообществ в прибрежной зоне Костаная.

- Какая сейчас ситуация с выкупом участков в прибрежной зоне Костаная? - спросили акима области журналисты.

- Там сейчас идет предварительная оценка, предлагаемые владельцам имущества суммы достаточно неплохие, - ответил Кумар Аксакалов. - У нас финансирование в городском бюджете заложено, будем оперативно работать.

Марат Жундубаев добавил, что есть первые отказы от владельцев на выкуп их имущества.

- Сейчас пока примерно 70% людей за, а 30% против, - отметил он. - Но это ориентировочно, оценку до конца марта проведут и тогда уже все ясно будет. Оценка в любом случае будет достойной.

Остановились в районе старой набережной. Здесь отчитались о ситуации в Колесных рядах: 19 собственникам на ознакомление отправили отчеты об оценке, сегодня пришлют еще 12 (всего будет выкуплено 69 участков).

Из пяти получивших отчеты трое согласились на выкуп, а двое еще думают.

К акимам неожиданно подошла женщина (позже она представилась "НГ" как Валентина ГРУБЕНКО) и пояснила, что она - старшая района Колесные ряды. Ка и многие жители, не согласна с суммами, которые им предлагают власти после оценки имущества. Отметила, что процесс оценки очень затянулся, а провести его можно было гораздо быстрее.

Марат Жундубаев ответил, что все вопросы можно обсудить и решить в рабочем порядке.

- Нам в ЧС говорят, что паводок будет, раннее потепление! - возмутилась Грубенко. - Мы не успеем ни выехать, ни найти себе дома!

- Вы не переживайте - в случае чего мы вас расселим, заселим, - успокоил ее Марат Жундубаев. - А ваш дом уже, в принципе, будет наш.

Про способы борьбы с паводком

- Недавно я разговаривал с жителями прибрежной зоны Костаная и слышал мнение, что мешки с песком, которые у нас постоянно используются в борьбе с паводком, неэффективны. Согласны ли вы с таким утверждением? - спросил корреспондент «НГ».

- Если посмотреть на наводнения, например, в Европе - там тоже мешки с песком используют, как и вообще во всем мире. Это наиболее эффективный способ, из них можно быстро возвести какую-то конструкцию, - ответил Кумар Аксакалов. - Их главная функция - они задерживают воду.

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- Недавно школьник из Костаная презентовал свой проект по защите мостов от разрушения во время паводка. Если вкратце, принцип такой: специальные датчики фиксируют уровень воды, и если он выше нормы, мост автоматически поднимается. Будете ли вы изучать проект и возможно ли реализовать эту идею на практике?

- Я где-то читал об этом. Да, с удовольствием ознакомлюсь. Любые новшества, которые будут полезны для общества, для жителей нашей области, имеют право на жизнь, тем более если это наши местные ребята разработали. Мы готовы с ним встретиться и поговорить. Когда мы изучим проект, ознакомимся с предложением, то решим, можно ли его реализовать.

Фото Ксении РЕБИК