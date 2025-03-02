Их вручили пяти владельцам имущества, трое из них уже согласились с условиями выкупа, которые предлагает акимат. В прибрежной зоне Тобола местные власти хотят выкупить 69 участков под снос. Своей реакцией на это, а также ожиданиями, переживаниями и надеждами местные жители поделились с «НГ».

Из-за угрозы подтопления

Ранее мы сообщали, что решение акимата Костаная связано с масштабным паводком в этом районе прошлой весной и, в частности, в Колесных рядах, когда многие дома были затоплены чуть ли не по крышу, а люди были вынуждены покинуть свои дома. Власти опасаются, что такая ситуация может повториться в этом году. Поэтому 4 декабря прошлого года было подписано постановление акимата о начале процедуры изъятия.

По словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, многие хозяева домов, расположенных на подтапливаемых участках, с вынужденным переселением согласны, тем более что значительная часть жилья - ветхое. К утилизации строений планируют приступить в мае, когда уже наверняка минует угроза паводка.

Он также прокомментировал вопросы хозяев участков, могут ли они забрать что-то со двора:

Фото из архива "НГ"

- Да, конечно, можно вывезти заборы, жесть какую-то, будку собачью, - отметил аким. - Другое дело, что в том районе есть вполне добротные дома, их немного, но есть, построенные из хороших стройматериалов. Они будут оцениваться соответственно. В этом случае дома и постройки нужно разобрать, отвезти на коммунальные предприятия и принять там на баланс. Так справедливо, по-моему. Но этот вопрос мы еще с прокуратурой отработаем.

Ранее аким сообщал журналистам и о планах на этот участок:

- В ближайшие годы запланировано благоустройство сквера вдоль улицы Красный Кузнец на общей площади 12 га, - поделился глава города. - Проект включает укладку брусчатки, обустройство газонов, установку 150 скамеек и 300 урн, а также высадку 2800 деревьев, среди которых ель, сосна, липа, рябина, канадский клён, ясень, берёза и ива.

«А куда нам идти?»

19 февраля корреспондент «НГ» посетил магазин «Дачный» по ул. Тобольская. Это место выбрано не случайно - здесь всегда собирается много местных жителей, и помимо покупок они любят обсуждать насущные проблемы с продавцом. Так случилось и в этот раз. Пока люди покупали продукты, между делом беседовали со мной и продавщицей.

Первая свою историю рассказала Зинаида ЩУРОВСКАЯ, которая проживает в районе Наримановского рынка уже 40 лет.

- Я здесь все прожила: мои дети никогда не видели освещения, асфальта тоже не было, транспорта не ходило. Криминала тут сколько было и убийств, транспорт здесь не ходил - мы все это пережили! - вспоминает женщина. - Я люблю Наримановку, я тут выросла, бабушкой стала - здесь вся моя жизнь!

Зинаида построила здесь дом, посадила сад из туй и облагородила участок, используя ландшафтный дизайн. Общая площадь её участка - 15 соток. Она признается, что последний раз её дом затопило более 20 лет назад, но в этот раз вода всё же зашла в дом.

- Нам выдали деньги на ремонт, но их не хватило, и пришлось добавлять свои. Я высушила дом после паводка и сделала евроремонт: он у меня из новых экологических бревен, я их пробила и вложила туда отопление, чтобы дом сушило и дальше, - рассказала женщина. - Сейчас нас снова пугают паводком, а как так?! Столько лет его не было! А может, надо плотины строить, и руководству города подумать, что нужно не парки строить, а дамбы и дать людям жить там, где они хотят?! А кто согласен - пусть съезжают.

Дом Щуровской также планируют сносить. Она возмущена этим.

- Я хочу жить в тишине, я выбрала этот дом на окраине города, чтобы не подвергать его сносу. Я категорически против этого и считаю, что в городе достаточно места для парков - больницы нужно строить, школы, - прокомментировала она планы Жундубаева на застройку её района. - Я каждый день гуляю в Триатлон-парке, всю весну на велодорожках, и вижу, как там гибнут сосны, как погибло там 400 елей!

Вывеска на магазине "Дачный" напоминает о прошлогоднем происшествии

По её словам, к ней уже приходила оценочная комиссия.

- Они запугали: сказали, что если мы не пустим их добром, то нас оценят по минимальной стоимости. Живем как на пороховой бочке! Я узнала о том, что нас собираются сносить, из газеты, и после этого два дня меня скорая откачивала - так нельзя с людьми! - прокомментировала она. - Власти нам всего месяц-два на съезд предоставляют, но этого очень мало! Я считаю, что это нарушение прав человека - эмоционально прокомментировала она действия властей. - В СМИ пишут, что только собачью будку можно забрать! Неужели за 40 лет проживания здесь я уйду с домом только с собачьей будкой?! А куда нам идти? В какую часть города?

Женщина считает, что если акимат хочет выкупить её участок, то взамен должен предоставить равноценное жилье в городе и с такой же территорией.

- Пока нам власти не огласили сумму, за которую выкупят участок, - пояснила Щуровская. - Я уже смотрела варианты в Костанае, но нигде нет такого количества земли, нет подобных домов. А в квартиру я точно не пойду! Я даже не хочу, чтобы они что-то оглашали - я хочу жить там, где живу!

- Ожидаете ли паводок в этом году? - спрашиваю я у женщины.

- Вы думаете, мы успеем съехать за это время, даже если нам жилье дадут? Не успеем, будем спасаться в таком случае, ремонтироваться и жить дальше! - ответила она.

"Мы молодые, нам все равно"

Местный житель, который представился как Сергей (фамилию не назвал и отказался от фотосъемки), тоже закупался в магазине. Он рассказал, что хоть их дом не первым пострадал от паводка, но течение в его районе, чуть ниже «Дачного» в сторону Тобола, было самым сильным, так как здесь проходит лог. В итоге стройматериалы во дворе Сергея унесло водой, она зашла и в дом.

- Людям в возрасте тяжело даются такие переезды, а мы, молодые, нам всё равно. Я даже не смотрю, что этот дом (трехкомнатный) заново перестроил - если дадут адекватную оценку, чтобы мне хватило купить равноценное жилье, то я не против переехать. Было бы здорово не в городе, а в пригороде, например в Дружбе или в Тоболе - там, где, на мой взгляд, навряд ли будет планироваться масштабная застройка, - поделился он своим мнением. - В среднем такой же дом как у меня стоит 30-35 млн тенге. Если меньше дадут, то не соглашусь, мне проще будет дамбу вокруг своего дома сделать.

ул. Тобольская, недалеко от магазина "Дачный"

Как и Зинаида Щуровская, Сергей согласен переехать только в частный дом, а не в квартиру.

- Я раньше жил в ней, продал специально, чтобы купить дом, - пояснил он. - В новостройке жил в мкрн Аэропорт и не хочу больше - качество нашего строительства никем не регулируется, строят из чего попало! Там были старые стояки из советского металла! В подвале вода была, а это сырость и болезни.

В этом году Сергей также ожидает паводка:

- Мои знакомые из России говорят, что у них уже идет вода, поэтому и мы ждем. Но как бы власти по новостям не говорили, что готовятся, по факту они ничего не сделали, чтобы избежать паводка. Я не видел никаких работ, - пояснил мужчина. - Им, во-первых, нужно было укрепить набережные линии, я ходил там, они ничего не сделали. Построить дамбы. А сейчас вся вода течением уйдет, и через пару лет у нас будет засуха!

Прошлой весной эту территорию на берегу Тобола полностью затопило водой



- А в этом году власти готовы к паводку? И вы сами готовы сейчас?

- Нет, конечно! Как и в прошлом году - мешки натаскали и всё. Это я считаю просто отмывание денег, никакую воду они не задержат! - отвечает Сергей. - А мы уже один паводок пережили, куда деваться!

Сергей считает, что район, в котором он живет, старый, и здесь много ветхого жилья, а значит, реконструкция нужна.

- Я согласен, что город должен расти вверх, а не вширь, как нам говорят власти, но это немного неграмотно делают - ставят многоэтажки, но ни парковок, ни проезда в этих дворах нет, а значит, будут колоссальные пробки - они ещё с этим столкнутся, - поделился мнением мужчина.

«Они всё про свое - потоп!»

28 мая прошлого года в актовом зале ГШДТ в Костанае прошли общественные слушания по обсуждению проекта детальной планировки (ПДП) района, в который входят Наримановский рынок и Колесные ряды.

- Я была там, спрашивала, сколько стоит сотка земли в нашем районе, - сказала Зинаида Щуровская. - Сказали, что не знают. А оценщик сказал, что есть какая-то таблица, и чем больше земли, тем меньше будут оплачивать. К нашему мнению власти не прислушивались - все про свое - потоп! Мол, будет наводнение, мы вас спасаем, а я им говорю - что же вы дамбу тогда не строите, водосборники или наша земля - это лакомый кусочек?!

Сергей отмечает, что тоже был на общественных слушаниях и видел, что там было голосование.

- На мой взгляд, больше людей было за снос, потому что они понимают, что нет смысла жить в землянке, когда есть возможность расшириться и улучшить свою жизнь, а те, кто здесь всю жизнь и у них неплохие дома, были против, конечно, - вспоминает мужчина. - Но я бы не захотел жить на пороховой бочке.

«Я её не брошу - это член семьи!»

Заместитель председателя ОО «Надежда Плюс Kst» Ольга СОЛОВЬЁВА на форсайт-сессии на кафедре ветмедицины КРУ им. А. Байтұрсынұлы говорила о том, что снос участков в Колесных рядах приведет и к другой проблеме - владельцы этих домов будут оставлять своих собак и кошек, как это было во время паводка в прошлом году.

Собаки в прибрежной зоне Костаная в основном живут в будках и привязаны на цепь

Мы обсудили с местными жителями и эту проблему:

- У меня немецкая овчарка, куда я её понесу? В квартиру она точно не пойдет - в вольере у меня живет, а я её не брошу - это член семьи! - говорит Зинаида Щуровская. - А собаки тут, вон, стаями ходят, никто им не дает приюта! - возмущается она. - У нас тут весной многие бросили своих животных и сейчас проживают в квартирах, а мы кормим этих собак, в приюты сдаем маленьких щенят, оплачиваем всё мы! А мы хотим в своем районе комфортно жить!

У Сергея из домашних питомцев только кошка, он планирует забрать её с собой в случае переезда. Пенсионерка, выходящая из магазина с продуктами, говорить о ситуации с её домом отказалась, но рассказала, что у неё есть две собаки и тоже пообещала, что в случае чего тоже заберет их с собой.

Проходя от магазина «Дачный» по Тобольской через район Наримановского рынка в сторону Колесных рядов, я встретил несколько собак.

Одна из них была на привязи во дворе, а другая, которую я встретил в районе рынка, мне сначала показалась бродячей. Позже я заметил, что она с ошейником, и затем она залезла под ворота ближайшего дома и стала лаять на меня оттуда.

Уже в районе Колесных рядов я увидел ещё двух собак - эти, вероятно, были бродячими, так как ошейников у них уже не было.

По моим наблюдениям, в Колесных в целом дома среднего качества, обычные.

видел несколько ветхих домов

и пару новых коттеджей. Такой контраст, в частности, по ул. Пионерская.

Удивила картина - частные дома на фоне костанайских многоэтажек. Вполне возможно, что с каждым годом они будут все ближе к частному сектору.

Фото Андрея СКИБЫ