Они прошли сегодня, 28 мая. На обсуждение проекта детальной планировки района, в который входят Наримановский рынок и Колесные ряды, собралось около 500 человек. Зал школы детского творчества на 420 мест был полон, люди еще стояли в проходах.

Есть причины

Перед началом мероприятия представитель ТОО «Колдау», экономист проекта Анна АБЛЕЕВА в фойе у карты-схемы давала первые пояснения горожанам.

- Район очень перспективный, ПДП показывает, как он будет развиваться в соответствии с генеральным планом застройки города, - говорила она. - Генплан, который действует сейчас в Костанае, рассчитан до 2035 года.

Реновация охватит территорию, ограниченную улицами Л. Беды, Абая, Павлова, Гоголя Красный кузнец, Тобольская. Общая площадь - 177 га.

На слушания, как обещал, приехал глава областного центра.

- Разработка этого ПДП - моя инициатива, поэтому я здесь, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - И я могу перечислить причины, по которым разработка проекта была необходима.

По мнению акима, в этой части города очень нужна школа. И даже не одна. В микрорайоне Жана кала должны были выстроить и школу, и садик. Однако их нет.

Школу на 1200 мест планируют строить на месте Наримановского рынка, который себя изжил, по мнению властей.

- Да, в 2008-2009 году там было 1200 предпринимателей, а сейчас числится 331, загруженность рынка - 15%, - сказал Жундубаев, - а площадь занимает большую.

Еще одна причина - ветхость инженерных сетей. Например, водопроводные и канализационные изношены в среднем на 80%. Обеспечение электроэнергией - на пределе возможностей, что-то энергоемкое строить невозможно. Эти моменты учтены в ПДП.

Следующая причина - 18% жилого сектора здесь, в частности Колесные ряды, размещаются в зоне подтопления. От апрельского паводка пострадало 170 домов, из них 96 восстановлению не подлежат.

- Вода пришла и оголила проблему, - сказал аким. - Много построек 30-х, 50-х годов, камышитовые дома, саманные. Они стоят фактически на месте рекреационной зоны. В действующем генплане их нет. Мы делаем ПДП, чтобы можно было на законных основаниях что-то там выкупать, изымать под госнужды. Те 96 домов, которые уже не восстановить, будут снесены, утилизированы. На территории появятся просто пустые пятна. Ну и для оставшихся никто гарантии не даст, что не повторится паводок. Постепенно там должна сформироваться парковая зона... Мы не подразумеваем, что сразу пойдем и будем кого-то сносить и что-то забирать. Что планируем? Построить школу, это затронет интересы 19 владельцев домов и земельных участков, а также 19 предпринимателей. И подстанцию поставим - 14 домовладений затрагивает. Относительно остальных ни о каком сносе речи нет. Будет ПДП - будете договариваться с частными застройщиками. Не договоритесь - ваше дело.

По мнению акима города, обновление коммуникаций сделает продажу земельных участков, на которых стоят индивидуальные дома, более выгодной.

Что планируют?

Сегодня, по данным акимата города, жилищный фонд на территории, охватываемой ПДП, составляет 44,3 тыс. кв. м с численностью населения 4,4 тыс. человек. После паводка приняли решение о расширении границ проекта - для предотвращения повторного подтопления. Решено было территорию, которую затопило в этом году, рассматривать в будущем как рекреационную зону и не заселять.

Территория проектируемого района обширная именно за счет этого «паводкового прироста». Кроме того, в нее включен Триатлон-парк. По ПДП рекреационная зона в итоге составляет 61%.

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- Район расположен в центральной части города, здесь предполагается строительство среднеэтажного жилья на площади 28,2 га, общественная застройка - на 9,8 га, территория земель общего пользования - 81, 2 га, - сказала руководитель отдела архитектуры Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. - Сейчас там 4 многоэтажных жилых дома, 981 дом усадебного типа и 98 объектов бизнеса.

В проектируемом районе планируют ставить две школы на 1200 мест, но одну, как выразился аким города, «держим в уме» на будущее, то же самое с детскими садами. В ближайшее время на месте рынка начнут подготовку к возведению одной школы. А на улице Тобольской - электрической подстанции. Это власти считают насущными нуждами. Еще из объектов жизнеобеспечения запланированы две котельные и канализационная станция.

- При реализации ПДП и строительстве 5-ти, 7-ми и 9-этажных домов жилой фонд территории увеличится до 16 500 человек, будет построено около 390 000 кв. метров жилья, - проинформировала Анна Аблеева, - и не волнуйтесь, после слушаний наш проект детальной планировки будет проходить еще государственную экспертизу, где будет рассмотрен каждый миллиметр этой работы.

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Основные вопросы

Аудитория была настроена не очень миролюбиво. Акиму напомнили, что на месте детского садика теперь медцентр «Жемчужина». Предложили выкупить центр и вернуть садик. Предложение осталось без ответа.

Разгорелась полемика по поводу необходимости строительства школы. Одни говорили, что прекрасно обходятся городскими школами вне района. Другие - какое это неудобство. Все-таки большая часть была за новую школу. Однако спросили акима - будет ли именно она на территории рынка, а то отгрохают там торговый центр или дом поставят. Не построили же в свое время в районе Жана кала социальные объекты, хотя планировали.

- Нет, там точно будет школа, - заверил Марат Жундубаев.

- Когда начнут сносить Наримановский рынок, - спросила индивидуальный предприниматель, работающая там. - Мы не знаем, закупать нам товар или нет.

- До конца года рынок будет действовать, - ответил аким Костаная. - С января следующего года уже ничего не планируйте.

Люди попросили власти дать объявление, что рынок в этом году работает, а то поток покупателей очень снизился из-за информации о сносе. Аким обещал разместить такие сведения в своем инстаграм-аккаунте.

В территорию ПДП входит Наримановка, один из старейших районов города. Ее жители требовали оставить их в покое, ничего у них не строить. Одна из выступающих на слушаниях заявила, что ветхих домов у них немного, район чистый, живут нормально. Аким ответил, что ПДП не подразумевает немедленный снос и вообще снос против воли жителей. Хотите - живите, как живете. Дело застройщика - вас уговорить.

Вообще вопрос о сносе задавался раз 15. Человек вставал, называл адрес и спрашивал, когда снесут его дом или его улицу. Всякий раз спикеры заверяли, что сноса не будет.

- Я купил дом, у меня дети, я еще ипотеку не выплатил, - говорил один из выступавших, - сколько мне осталось там жить?

- Мы будем изымать земельные участки под госнужды только там, где намерены строить школу и подстанцию, - пояснял аким, - процедура определена законом, включает оценку участка, домовладения. Если не согласны, сделаете независимую оценку. Но это не снос всех подряд. И сначала нужно утвердить ПДП. Процедуры изъятия начнем в следующем году.

Под изъятие в районе будущей школы подпадают 19 участков с домами и участки под 19 объектами бизнеса, на месте подстанции - 14 объектов.

Слово взял один из владельцев торгового центра. Сказал, что бизнес рассчитывает на адекватную компенсацию, но в принципе не против место освободить.

Были на слушаниях и те, кто неожиданно попросил... включить их в границы ПДП. По словам мужчины, дома по ул. Тобольской "с дробями" в районе Колесных рядов всегда забывают. Даже после подтопления оценщики забыли к ним зайти.

Мужчина от лица жителей около 7-ми домов попросил включить их в проектируемый район, так как они готовы продать свои дома.

Слушания завершились голосованием. Некоторые не поняли, за что надо руки поднять.

- За снос улиц? - гневно выкрикнул один из тех, кто больше двух часов в зале слушал разъяснения.

Руководитель отдела архитектуры пояснила: голосуют за то, считать ли слушания состоявшимися. К этому времени значительная часть людей разошлась, потому что вопросы стали повторяться. Но оставшиеся проголосовали. Нам сосчитать голоса не удалось, но со сцены прозвучало, что мероприятие считается проведенным.

Фото Ксении РЕБИК