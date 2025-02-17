Жилье располагается в районе Колесные ряды. О том, что дома из прибрежной зоны Тобола надо убирать, аким Костаная говорил сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании, оценивая последствия прошлогоднего паводка. 4 декабря 2024 года было подписано постановление акимата о начале процедуры изъятия.

- Оно было опубликовано в СМИ, собственникам по почте направлены уведомления. Проведены госзакупки услуг независимой оценочной компании, которая производит оценку земельных участков и домовладений на них, - перечислил порядок действий руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ. - В связи с угрозой возможного паводка на этой неделе планируется ознакомить всех собственников с результатами оценки и проектами договоров выкупа. Затем необходимо получить от каждого собственника в соответствии с законом письменное согласие либо отказ заключить договор. После получения компенсации за изъятое имущество собственникам необходимо освободить домовладения. Если собственники не сделают этого до начала паводка, то все риски, связанные с ущербом, будут отнесены на них самих в полном объеме. Если кто-то не согласится с предложенными условиями выкупа, то процедура продолжится в судебном порядке, может растянуться на срок до 3 месяцев и более. Следует иметь в виду, что во время паводка имущество может пострадать и его рыночная стоимость упадет.

Речь идет от освобождении от жилья территории суммарной площадью 4,4 га.

По словам акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА, многие хозяева домов, которые располагаются на подтапливаемых участках, с вынужденным переселением согласны. Тем более, что значительная часть жилья - ветхое.

- Цены рыночные. Занижать не собираемся, - сказал аким, - предварительно на выкуп понадобится около 2 млрд тенге. Но мы пока в бюджет не всю сумму заложили. Надо сначала отработать там, где люди готовы.

Он также прокомментировал вопросы хозяев участков, могут ли они что-то со дворов взять с собой.

- Да можно, конечно, заборы вывезти, жесть какую-то, будку собачью, - отметил аким, - другое дело, что в том районе есть вполне добротные дома, их немного, но есть. Из хороших стройматериалов. Тут надо иметь в виду, что они и оцениваться будут соответственно. И в этом случае дома, постройки надо разобрать, отвезти на коммунальные предприятия, принять там на баланс. Так справедливо, по-моему. Но этот вопрос мы еще с прокуратурой отработаем.

К утилизации строений в Колесных рядах город планирует приступить в мае, когда уже наверняка минует угроза паводка.

Фото Галины ПЕТРЕНКО