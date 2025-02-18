Численность безнадзорных бродячих собак в Костанайской области за последнее время очень выросла. Об этом сообщил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН на форсайт-сессии, которая прошла 12 февраля в КРУ им. Байтурсынова.

Форсайт-сессия - это метод планирования будущего, который помогает создать конкретный план действий. В данном случае ее участники обсуждали возможность участия студентов кафедры ветеринарной медицины в госзакупках по программе ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания) и в целом проблемы реализации этой программы.

Ольга Соловьёва, Максим Падерин и Талгат Шамшадин

- В прошлые годы лот на стерилизацию собак выиграла фирма из Алматы, но они никогда этим не занимались, - пояснил Шамшадин, - поэтому 8 месяцев мы с ними судились и в итоге расторгли договор.

В 2024 году ситуация не изменилась: хотя закупку на отлов выиграла костанайская фирма, но она тоже не отловила ни одной собаки - все время находила причину, а потом оказалось, что профильная деятельность этого подрядчика - установка дорожных знаков.

Профессоры кафедры ветмедицины отметили, что их студенты посещают реабилитационный центр для собак ОО «Надежда Плюс kst» и общаются там с животными, а практические навыки отрабатывают в ветклиниках города, в том числе и в ветклинике "Догма", владелец которой Максим ПАДЕРИН также принял участие в обсуждении. Ему предложили принять участие в тендере по ОСВВ, но Талгат Шамшадин пояснил, что ветклиники пока не участвовали в госзакупках - мешает сложность бюрократических процедур.

- У нас есть ограниченное пространство, а у наших услуг определённый прайс, поэтому мы не можем работать в условиях демпинга, - пояснил Максим Падерин. - Но у нас есть своя социальная ответственность: в течение года мы предоставляем скидку социально уязвимым категориям населения на оказание услуг, на это мы потратили 90 млн тенге.

Профессор кафедры ветмедицины, доктор PhD Раушан Рыщанова и завкафедры ветмедицины КРУ Марат Аубакиров

Госзакупку на отлов животных в Костанае, Рудном, Лисаковске и Алтынсаринском районе в этом году выиграл ИП Олейничук. Но к реализации ОСВВ можно будет приступить только после проведения тендеров по всем лотам. Проблема - в том, чтобы найти деньги на гарантийное обеспечение.

- Тендер работает так, что необходимо "заморозить" 3,5 млн тенге, - пояснила заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - И это только один лот - по новым условиям сайта госзакупок нужно обязательно "замораживать" 5% от суммы, указанной в договоре. По стерилизации, например, нужно заморозить около 7 млн тенге! Но в целом они планируют победить по всем четырем лотам.

Ул. Тобольская, район Колесные ряды, Костанай. Через несколько часов здесь начался паводок/Фото из архива "НГ"

В Костанае ситуацию может обострить запланированный акиматом снос частного сектора в Колесных рядах (выкупят около 80 домов). Волонтеры ожидают, что владельцы этих домов будут оставлять своих собак и кошек, как это было во время паводка в прошлом году.

Решение проблемы Соловьева видит в создании рабочей группы из волонтеров, сотрудников управления ветеринарии, акимата Костаная и полиции, которая будет привлекать к ответственности владельцев домов за жестокое обращение с животными.

Из затопленных районов «Надежда» спасла более 200 собак... / Фото из архива "НГ"

Она также отметила, что отдел ЖКХ акимата Костаная игнорирует поручение акима области о строительстве пунктов временного содержания (ПВС), поэтому все отловленные собаки находятся на территории центра «Надежды», а он уже и так переполнен. При этом в Кокшетау местный отдел ЖКХ построил вольеры для собак и новый ПВС и передал зооволонтерам.

Ранее отдел ЖКХ акимата Костаная сообщал «НГ», что этим вопросом должно заниматься управление строительства.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины КРУ им. Байтурсынова Александра ТЕГЗА отметила, что в учебной программе пока что мало внимания уделяется работе ветврачей с владельцами собак и кошек, а это очень важно.

На сессии изучили атлас новых профессий, актуальных в 2025 году, Александра Алексеевна посетовала, что ветеринаров среди них нет. Но подчеркнула: кафедра идет в ногу со временем - большое внимание уделяется гуманному отношению к животным.

Ольга Соловьева добавила, что было бы здорово устанавливать в населенных пунктах кормушки и оборудованные места для сна для бездомных собак и кошек - такие проекты уже реализуются в Алматы.

Фото Андрея СКИБЫ