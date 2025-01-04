На этой теме он отдельно остановился, подводя итоги 2024 года и рассказывая о перспективах областного центра. 30 декабря прошла встреча Марата ЖУНДУБАЕВА с активом города.

Кстати, в этот день в Костанае прекратил действие режим ЧС, введенный 6 апреля. Он продолжался 9 месяцев и действовал ради ликвидации последствий паводка.

В городе серьезно пострадало жилье, расположенное близко к берегу Тобола. 112 домов, которые после ударов стихии были признаны аварийными, подверглись постутилизации.

- Для оставшихся без жилья костанайцев приобретено 98 квартир, в микрорайоне Кунай построено 14 одноэтажных домов, - рассказывал аким. - Из 106 домов, подлежащих ремонту, он на сегодня завершен в 97.

Один из важнейших уроков этого паводка - решение властей не развивать сектор индивидуального жилья в опасной близости к реке. В этом контексте Жундубаев и бизнес упомянул. Дескать, вы сейчас свои объекты отремонтировали, но приготовьтесь впредь ответственность за это нести самостоятельно.

- А что касается жилья в районе Колесные ряды, то в ближайшие годы, после освобождения территории от оставшихся 69 домов, запланировано благоустройство сквера вдоль улицы Красный Кузнец в этом районе на общей площади 12 га, - поделился планами глава города. - Проект включает укладку брусчатки, обустройство газонов, установку 150 скамеек и 300 урн, а также высадку 2800 деревьев, в их числе ель, сосна, липа, рябина, канадский клён, ясень, берёза, ива.

Пока, правда, эти планы конкретизированы только в красивом эскизе. Ну и перспективы не завтрашние все-таки, а более дальние.

Гораздо ближе - планы, на которые власти, похоже, вдохновились после создания на месте имеющейся зеленой зоны по ул. Арыстанбекова полноценного оборудованного сквера. Аким поблагодарил предпринимателей за активную поддержку этой идеи.

- В 2025 году запланировано благоустройство 8 общественных пространств, где ранее не проводились работы для создания условий для отдыха горожан, - сказал Марат Жундубаев.

Справочно: сквер по пр. Абая, 164, сквер на пересечении пр. Абая и ул. Арыстанбекова, сквер по пр. Аль-Фараби, 88, благоустройство аллеи по ул. Баймагамбетова, 164, парк «Свиристель» на пр. Аль-Фараби, в границах улиц Баймагамбетова - Байтурсынова, сквер по проспекту Абая, в границах от Леонида Беды до выезда на Рудный, сквер на улице Курганской, в границах улиц Каирбекова - Кобланды батыра, сквер на пересечении ул. Темирбаева и пр. Аль-Фараби.

Эскизы по всем адресам представлены не были. Но, повторимся, речь идет о зеленых пятнах, которые власти берутся благоустроить как места отдыха и, что немаловажно, добавить там зеленых насаждений. Для примера показали, как в 2025 году поступят со сквером на пересечении ул. Темирбаева и пр. Аль-Фараби (это в районе железнодорожного вокзала).

- Там площадь - 4600 кв. м, - пояснял аким, - в проект входит высадка 20 саженцев сосны, разбивка двух клумб, установка беседок, садовых скамеек, урн, проведение освещения и укладка брусчатки. Вообще надо, чтобы в каждом районе города у нас были парки, скверы... В 2025 году в микрорайоне Кунай планируется обустройство парка на площади 1 га. Проект включает установку освещения, обустройство зон отдыха, тротуарных дорожек, парковочных и велосипедных зон. Для удобного и безопасного доступа будут построены два мостика через существующий лог. В настоящее время ведётся разработка эскизного проекта и проведение необходимых расчётов.

Еще одно интересное намерение - открыть для горожан, желающих прогуляться и заняться физкультурой территории школ. Идея в общем не новая. Старожилы Костаная помнят, как много народа из окрестных районов коротало вечера и выходные дни на беговых дорожках СШ № 17. Ее большой и неплохо оборудованный для занятий физической культурой двор точно являлся общественной зоной.

- В 2025 году акимат города планирует комплексное благоустройство территорий четырёх школ: № 9, № 11, № 17, физико-математический лицей, - перечислил аким. - Мы возьмем эти территории, все сделаем, оборудуем и передадим обратно школам. В рамках проекта будут созданы современные футбольные поля, многофункциональные спортивные и игровые площадки, беговые дорожки и другие объекты, способствующие активному отдыху не только для школьников, но и жителей близлежащих домов.

На одном из предыдущих аппаратных совещаний корреспондент «НГ» интересовался у руководителя отдела образования города, а хотят ли этого сами школы. Ответ был, что с ними все согласовано.

Фото предоставленно пресс-службой акима города