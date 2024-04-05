4 апреля примерно в 16.30, возле домов по ул. Тобольской волонтеры набирали песок в мешки и укладывали их возле домов.

Колесные ряды - район возле старой набережной Тобола и Притобольского парка, недалеко находятся дачные сообщества. О возможном затоплении здесь говорили еще 19 марта на круглом столе членов НПК. Говорил об этом на аппаратном совещании в горакимате 1 апреля и заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

- Здесь имеется угроза подтопления 88 домов, в которых проживает 281 человек, водами реки Тобол и талыми водами по логу Абиль-сай: по улицам Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная, - пояснял он.

Как пояснил "НГ" директор Молодежного ресурсного центра (МРЦ) Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ, волонтеры работают не только на ул. Тобольской, но и в целом по району Колесных рядов. Участие принимают около 200 человек, это волонтеры не только МРЦ, но и Дома Дружбы, поисковых отрядов "Барс" и "Регион 10".



- Это была ваша инициатива или поручение акимата?

- Это однозначно инициатива МРЦ, а различные - мелкие и крупные - волонтерские организации поддержали эту идею, - ответил Дуйсеков.

Набирать песок помогал трактор-погрузчик. Рабочие пояснили, что приехали по поручению акимата. Название подрядной организации они не сообщили, но Исмагулов на том же совещании сказал, что этот район обслуживает ТОО «Конгломерат KZ». И пояснил, что для прохождения талых вод очистили 2 водопропускные трубы диаметром 1200 мм и вывезли снег.

Снега вечером 4 апреля в Колесных рядах на улицах и возле домов практически не было. Только грязь и рассыпавшийся песок. Но чуть дальше, за домами, я увидел огромную кучу снега. Он уже начал таять и рядом была не менее большая лужа.

Как пояснили «НГ» местные жители, снег подрядчик периодически вывозил, но один раз он растаял и талыми водами затопило всю улицу.

Приехал полицейский автомобиль. Сотрудники по громкоговорителю предупреждали о возможном паводке. Что конкретно говорили, было непонятно. Такое же впечатление создалось у волонтеров и местных жителей - будто находишься на вокзале и сонный диспетчер озвучивает расписание поездов...

В 19 часов волонтеры все так же дружно набирали песок в мешки и складывали его возле домов. Наравне с парнями нагружали песок и девушки, но таскали мешки только юноши.

- Местные жители координируют нашу работу. Наверное, уже по опыту показывают, куда нужно складывать мешки, - рассказал волонтер МРЦ, студент 2 курса КРУ Саят МОЛДАБАЕВ.

Жительница дома № 107/17 Ирина РОМАНЕНКО считает, что вероятность паводка в этом году очень большая:

- Об этом и наши власти сообщают, да и проезжали сегодня на Малый мост - он практически полностью затоплен. Ночью будет сброс воды, и в случае, если будет большая скорость, то будет затопление. Волонтеры раньше к нам сюда не приезжали, такое я вижу впервые, но и за последние 5 лет больших подтоплений здесь не было.

По словам Ирины, ее отец рассказывал, что большая вода приходила в этот район в 1984-1985, в 1994 годах и в последний раз серьезное затопление здесь было в 2000 году.

- Из моих детских воспоминаний могу сказать, что нас топило уже не раз, и вода доходила до местного магазина («Дачный», находится недалеко от автобусной остановки «Кирпичная» - «НГ»), - вспоминает Романенко. - Местные жители тогда передвигались на лодках. Даже надевали спецкостюмы, чтобы добраться до своих домов!

Она рассказала, что в прошлые годы вода всегда заходила в частный сектор со стороны Притобольского парка - в первую очередь затапливает огороды.

- Парк красивый, конечно, сделали, но мы всегда думаем про то, что нужно быть аккуратнее с водой, - говорит Ирина. - Я думаю, власти должны это как-то контролировать, раз уж построили парк и теннисный корт в этом месте. Мы, кстати, думали, что раз их тут построили, то и не будет таких паводков у нас. Но, как показывает время, вот, пожалуйста...

- Как вы думаете, почему сюда приехало столько волонтеров, связано ли это с большой обеспокоенностью властей нынешней ситуацией? - спрашиваю у Ирины.

- Опасная паводковая ситуация сейчас не только в Казахстане, но и приграничных с Россией областях, например, в Оренбургской области. Топит везде! Думаю, это из-за смены климата, но это больше метеорологи знают... - ответила она. - Я не могу однозначно сказать - приехали волонтеры по своему желанию или по велению акимата, я не знаю. В любом случае мы благодарны им за эту помощь. Я не уверена, что это как-то сильно поможет при паводке. Но будем надеятся, ведь песок помогает задержать воду..

Фото Андрея СКИБЫ