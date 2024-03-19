В зонах возможного подтопления в регионе сейчас находятся 89 населенных пунктов. Об этом сообщили сегодня, 19 марта, во время круглого стола в Профсоюзном центре Костанайской области. Организатор - Костанайский областной филиал ОО «Народная партия Казахстана».

Обсудить противопаводковые мероприятия собрались члены ОО «НПК», председатель ассоциации ОСИ и чиновники из ДЧС Костанайской области

В обсуждении приняли участие не только представители этой партии, но и председатели ОСИ, и сотрудники ДЧС Костанайской области. Приглашали на встречу и чиновников из акиматов, но они не пришли.

По данным УЧС Костаная, на данный момент в областном центре и ближайших к нему населенных пунктах угроза подтопления существует для 421 жилого дома с общим населением 1500 человек. Это ставшие уже традиционными зоны риска: район «Колесные ряды» (ул. Тобольская, Пионерская, Красный кузнец, Юный боец и Дачная), с/о «Текстильщик», а также ж/м Кунай и Дружба (в частности ул. Луговая и Школьная).

Как отметил начальник управления ликвидации ЧС ДЧС Костанайской области Марат НУРГАЛИЕВ, в зоне риска на территории области сейчас находятся южные (Джангельдинский, Амангельдинский районы и Аркалык), а также восточные (Карасуский и Сарыкольский) районы области.

Он добавил, что в прошлом году департаментом был сформирован план инженерных работ по подготовке к паводку. В итоге в области было выполнено 59 противопаводковых мероприятий и с населенных пунктов региона вывезено более 1 млн кубометров снега.

Светлана Березуцкая и Марат Нургалиев



- Акиматами всех районов области были подготовлены запасы: более 170 тонн ГСМ, 10 000 тонн инертного материала, 85 штук мешкотары, заключено 160 договоров на поставку продуктов питания пострадавшему населению, - отметил он. - Определено 135 пунктов сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 13 000 человек.

Нургалиев отметил, что в Карасуском районе сейчас ситуация с паводками стабильная.

- Акиматом области и района противопаводковые работы проводятся ежегодно. С помощью инженерной техники в летний период там делают отводы в противоположную сторону, чтобы нагрузка была меньше на населенные пункты, - отметил он. - В прошлом году также совместно с местными КХ велось строительство жилых домов и часть населения была переселена из зоны риска. В целом угрозы паводка там нет.

Участники круглого стола отметили, что район недавно остался без акима, спросили повлияет ли это на подготовку к паводкам. Чиновники же отметили, что район к возможному паводку готов и на ситуацию это не повлияет:

- Превентивные мероприятия ведутся в первую очередь в с. Карамырза и Железнодорожное по отводу русла реки Тюнтюгур. Имеются места для отвода скота, для временного размещения людей при возникновении паводка. Население уже знает куда идти, - пояснил начальник отдела по ЧС Карасуского района Сейтсаруар КУЛЬБАЕВ. - В прошлом году мы с паводком справились, в этом году его ожидаем, но все будет зависеть от погодных условий. На сегодняшний день к паводку мы готовы.

Начальник отдела по ЧС Сарыкольского района Талгат ЖУСУПОВ присоединился к участникам круглого стола по видеосвязи. Он отметил, что в этом районе в зоне возможного подтопления сейчас находятся села Сарыколь (райцентр) и с. Севастополь. Переливы талых вод наблюдались на 10 участках автодорог района.

- Местные акиматы в этом году проводили и проводят мероприятия против возможного подтопления населенных пунктов, - отметил спикер. - В 2022 году в с. Сарыколь было проведено поднятие прируслового вала возле озера Сарыколь. В с. Севастополь ранее был установлен защитный грейдер. В прошлом году подтоплений в районе не было, в этом году к паводку мы готовы.

- Почему у нас все паводковые проблемы перетекают из года в год? Может, можно заранее готовиться к таянию? - спросила у спикера председатель КОФ ОО "НПК" Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ.

- Наша область подвержена паводку, так как происходит мощное накопление снега, у нас большое количество рек и озер. Большое влияние оказывают и погодные условия, - пояснил Марат Нургалиев. - Есть 3 влияющих фактора: промерзание снега, грунта и солнечная погода. Появление паводков зависит от того, как эти факторы сработают. Если земля не успевает оттаять, а солнце начинает быстро прогревать и тает снег, то появляется талая вода.

Он добавил, что для помощи сотрудникам ДЧС в противопаводковой борьбе население частного сектора весной может самостоятельно вывозить снег со своих территорий.

Березуцкая напомнила, что партия зимой также жаловалась в отдел ЖКХ акимата Костаная на вывоз снега. Сообщали, что зимой это может стать причиной затоплений. В итоге чиновники обратили внимание на проблему только когда к ней были привлечены сотрудники УЧС города.

Альбина Мухамедьярова (в центре)

- Зимой снег плохо чистили в Костанае - на лыжах можно было спокойно передвигаться! - заметила председатель Ассоциации ОСИ и ПТ Костанайской области «Костанай-Камкор» Альбина МУХАМЕДЬЯРОВА. – Но, тем не менее, в марте город спокойно очищался, мы конечно были удивлены.

Она добавила, что в этом году в областном центре есть вероятность подтопления и в мкрн Юбилейный, Костанай-2 и Береке.

- В Юбилейном, в частности, председатели ОСИ сообщают, что сейчас топит подвалы домов, из почвы идут грунтовые воды. В Береке были, наверное, больше 3 метров сугробы! - отметила Мухамедьярова и спросила у спикеров. - Какая сейчас ситуация в этих микрорайонах? Готовы к паводку?

И.о. замначальника УЧК Костаная Даурен РАХИМЖАНОВ пояснил, что на сегодняшний день в Костанае вывезено уже более 590 000 кубометров снега.

- В Береке ведется работа по установке дождеприемников. Планируется установить 2 насосные станции, уже установлено 204 водопринимающих колодца. Подрядчик там сейчас отводит воду, очищает микрорайон от снега, - пояснил он. - В мкрн Костанай-2 также проводится вывоз снега. В этом году там запланировано строительство ливневой канализации.

- Аким Костаная Марат Жундубаев недавно на аппаратном совещании отмечал, что строительство ливневки под путепроводом по пр. Назарбаева должны завершить до конца марта. Как вы оцениваете ситуацию: успеют ли завершить до конца месяца и поможет ли это избежать затопления? - спросил у спикеров корреспондент «НГ».

- Работы там сейчас ведутся, прокладывают трубы. Будет ли работать ливневая канализация или нет покажет только время. Я думаю, что это улучшит ситуацию на данном участке, - ответил Рахимжанов. - В случае подтопления, как это были в прошлые годы, на территории ТДС установлен гидропост - будем откачивать воду. К подтоплению под путепроводом мы готовы, держим этот вопрос на контроле.

Он отметил, что работа в Костанае сейчас ведется во всех возможных зонах подтопления.

- Эту работу надо делать не за полмесяца-месяц до возможного паводка, а в течение всей зимы, - подытожила Альбина Мухамедьярова. - А то всю зиму мы спим, а перед мартом начинаем работать!

Фото Андрея СКИБЫ