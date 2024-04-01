Паводковую ситуацию обсуждали сегодня, 1 апреля, в акимате Костаная. Заместитель акима Алмат ИСМАГУЛОВ доложил, что оперативный штаб взаимодействует с филиалами РГП «Казгидромет» и «Казводхоз», получая от них информацию об уровне воды в реке Тобол и наполняемости Амангельдинского водохранилища.

Колесные ряды - один из старых районов Костаная. Расположенный близко к реке, он часто затапливается в пору весеннего половодья.

- Здесь имеется угроза подтопления 88 домов, в которых проживает 281 человек, водами реки Тобол и талыми водами по логу Абиль-сай: по улицам Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная, - сказал Исмагулов.

Этот район обслуживает подрядная организация ТОО «Конгломерат». Для прохождения талых вод очищено 2 водопропускные трубы диаметром 1200 мм и вывезен снег.

- Учитывая текущую ситуацию и прогнозы погоды, а также возможное увеличение сброса воды с Верхнетобольского и Каратамарского водохранилищ, есть вероятность в проведении эвакуации жителей вышеуказанных домов, - отметил докладчик.

На совещании говорилось, что в этом году за период противопаводковых мероприятий была эвакуирована всего одна семья - из микрорайона Костанай-2 людей временно отселили на два дня.