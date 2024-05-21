21 мая 2024, 13:14

Малый мост всегда был излюбленным местом отдыха костанайцев. По нему гуляли влюбленные парочки, пожилые люди, родители с детьми. Владельцы домашних животных выгуливали питомцев, а особенно отважная молодежь соревновалась в прыжках в воду.

Главная его достопримечательность - рыбаки - уже с раннего утра, удобно устроившись под животом моста, ждут активного клева. Жизнь здесь кипела вне зависимости от времени года. Пока не пришла большая вода.

- А моя бабушка рассказывала, что в молодости даже переплывала вдоль этого моста - туда и обратно до левого берега, - вспоминает рыболов-любитель Георгий, с друзьями он рыбачит здесь без малого тридцать лет. - Я прихожу сюда каждый день, как только сходит лед. И зимой частый гость. Решение городских властей «убить» мост» мы с мужиками восприняли с комом в горле. Хоть плачь!

Георгий рассказывает, что зреет народная инициатива организовать сбор денег на реконструкцию малого моста, изрядно пострадавшего от недавнего наводнения. Активно взяться за дело мешает, пожалуй, лишь конструктивное решение властей демонтировать находящийся в аварийном состоянии объект.

Понятно, что паводок натворил много бед, и старый мост проще снести, чем восстанавливать, поскольку первоочередных задач куда больше. В первую очередь, потерявшим жилье людям нужна крыша над головой. Важно еще и то, что малый мост - это городская собственность, и окончательное решение о его дальнейшей судьбе - за акиматом.

- Потому-то и возникло у нас желание попытаться решить проблему реконструкции моста методом народной стройки, - присоединяется к разговору Валерий, которому мост-невеличка так же дорог, как и все, что напоминает о детстве, юности, первой любви. - Таких примеров, когда, объединившись, люди строят мосты на собранные средства, масса - как в других регионах Казахстана, так и у соседей. Да что там - во всем мире. Но если хорошо подумать, заморочиться от души и все же попытаться спасти столь значимый для горожан объект, то на пожертвования добровольцев можно будет организовать основные ремонтные работы.

- Так, с миру по нитке, возможно и получится собрать необходимое, - подключаются к беседе Игорь и Ирина, любители прогулок по малому мосту. - Сегодня посредством SMS удается собирать приличные суммы на лечение и другую помощь нуждающимся. Неужели мы наш родной малый мост не спасем всем миром? Уверены, горожане активно откликнутся на этот призыв. Главное, чтобы и власти хотели того же, что народ желает.

Безусловно, без поддержки городского акимата «народной стройке» не бывать. Разрушить всегда легко, а вот спасти и сохранить сложнее. Определенно, что часть костанайцев голосуют за то, чтобы сохранить старый мост еще на долгие годы. Ведь все в наших силах. Нужно просто очень захотеть!