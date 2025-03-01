Об этом "НГ" сообщили жители с. Новосёловка (Карасуский район). По их словам у переправы стояло много экскаваторов.



- И каждый раз до критической точки доходит ситуация и ЧС не видят, пока люди не начинают молить о помощи, - комментируют ситуацию жители. - Акимат сообщает, что насыпь сделают вокруг кладбища. Но решит ли это проблему? Вода мимо пойдет - на село. Дальше что?



В акимате Карасуского района журналистам сообщили, что продолжаются работы по расчистке русла реки Кундузды - пройдено 11 километров.



- Ночью был мороз, что привело к образованию корки, вода пошла сверху. Сейчас работают два экскаватора, которые устраняют затор, чтобы пропустить воду, - сообщили в ведомстве. - Также продолжаются работы по водоотводу в реку Кундузды от кладбища. Зимой такие проблемы возникают регулярно, и работы продолжаются для предотвращения дальнейших заторов и обеспечения нормального водоотведения.

Фото жителей с. Новосёловка